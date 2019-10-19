Gündem Bahçesine girdi diye komşunun köpeğini vurdu
ANTALYA

Bahçesine girdi diye komşunun köpeğini vurdu

Antalya'da bir kişi, bahçesine giren komşusuna ait köpeği, av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Komşusu hakkında jandarmaya şikâyette bulunan köpeğin sahibi Tuncay Şengül, "Kulübesini temizlediğim için köpeği serbest bıraktım. Komşumun bahçesine girmiş. Komşum, tavuklarına zarar verdiği için vurduğunu söyledi. Zarar gören tavuk yok" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bir yaşındaki Labrador, yaralı ve korkmuş bir halde bulundu.
Bir yaşındaki Labrador, yaralı ve korkmuş bir halde bulundu.

Konyaaltı ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tuncay Şengül, iş yerinin bahçesinde beslediği köpeğini, kulübesini temizlemek için serbest bıraktı.

Bir yaşındaki Labrador cinsi köpek, bahçede bir anda gözden kayboldu. Birkaç dakika sonra tüfek sesiyle irkilen Şengül, sesin geldiği komşusunun bahçesine gittiğinde köpeğini kanlar içinde buldu.

Korkudan titreyen köpeğini kucaklayarak bahçesine taşıyan Şengül, veteriner hekime haber verdi. Çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan köpek, tedaviye alındı.

Tavuklarına zarar veriyor diye vurmuş

Komşusu hakkında jandarmaya şikâyette bulunan Tuncay Şengül, "Kulübesini temizlediğim için köpeği serbest bıraktım. Komşumun bahçesine girmiş. Komşum, tavuklarına zarar verdiği için vurduğunu söyledi. Zarar gören tavuk yok. Bu nedenle hakkında şikayetçi oldum" dedi.

Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok
GÜNDEM
Türkiye'nin en mutlu şehrinde 21 yıldır trafik lambası yok

Kazadan sağ kurtuldu anahtarın peşine düştü
GÜNDEM
Kazadan sağ kurtuldu anahtarın peşine düştü
Mazlum Kobanininiadesi istensin!

Mazlum Kobani'nin
iadesi istensin!

ABD ile aramızdaki 'suçlu iadesi anlaşması' uygulansın.
Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

Afrika ile ilişkilerimiz altın çağını yaşıyor

​Cumhurbaşkanı, Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesinde konuştu.
Babasının çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

Babasının
çektiği kredi ile ilk kez yüzünü gördü

​21 yaşındaki kızın nakil sonrası yaşadığı mutluluk.
Son 36 saatte<br>14 saldırı

Son 36 saatte
14 saldırı

​MSB, YPG/PKK'lı teröristlerin mutabakata uymadığını açıkladı.
2,5 saatlik yol <br>40 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol
40 dakikaya inecek

2 ilçeyi birbirine bağlayacak yol yıl sonu açılıyor.
İspanya polisinden<br>tepki çeken şiddet

İspanya polisinden
tepki çeken şiddet

Barselona sokaklarını ateşe veren eylemciler, polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.
Hasretinden geceleri yatamıyorum

Hasretinden geceleri yatamıyorum

Anneler 47 gündür HDP önünde evlat nöbetinde.
41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

YPG'nin serbest bıraktığı teröristler yakalandı.
Günlük <br>350 TL yevmiye

Günlük
350 TL yevmiye

​Sadece yükseklik korkusu olmayan erkekler çalışabiliyor.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Test pilotlarının ölümcül hata mesajı

Boeing'in 737 Max arızasını 2016'dan beri bildiği ortaya çıktı.
MİT 'Meksika imamını' paketledi

MİT 'Meksika imamını' paketledi

Osman Karaca yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Alman devi personeli tehdit etti

Alman devi personeli tehdit etti

Lufthansa'dan zam isteyen personele skandal.
Seferler iptal edildi

Seferler iptal edildi

​İstanbul yoğun sise teslim oldu.
Saat işliyor

Saat işliyor

​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
İntikam yeni başladı

İntikam yeni başladı

Araca zarar verip yazdıkları not herkesi şaşırttı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.