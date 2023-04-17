Bakan Akar: 10 terörist etkisiz hale getirildi

"Bu geminin ne kadar önemli, büyük ve yararlı olduğunu, gerçekten yüksek teknolojiye dayalı bir hizmet olduğunu... Bu geminin bir özelliği de sadece operasyon değil, sadece savaş değil, aynı zamanda barışçıl amaçlarla da hem kendimiz, ülkemiz ve vatandaşlarımız için hem de dost ve kardeş, müttefik ülkelerde de doğal afetler gibi durumlarda ihtiyaç duyulduğunda son derece yararlı hizmetler göreceğini bilmek lazım. Bu bakımdan da övünüyoruz, gururluyuz, son derece sevinçliyiz. Geminin bir başka özelliği de 23 Nisan'da, hem bayram hem de bayramın son günü. Bütün bunların birleşmesiyle Karadeniz'e doğru gemimiz seyir yapacak. Hava Kuvvetlerimiz ile koordineli şekilde faaliyet gerçekleştirilecek. Bu faaliyetle de Silahlı Kuvvetlerimizin ve ülkemizin gücünü ve kuvvetini bir kez daha görmüş olacağız."