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Gündem Bakan Akar açıkladı Pençe-Kaplan Operasyonunda 700den fazla hedef vuruldu
POLİTİKA

Bakan Akar açıkladı: Pençe-Kaplan Operasyonu’nda 700’den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti. Operasyona ilişkin konuşan Bakan Akar, şu ana kadar hava ve kara birliklerinin ateşi sonucu 700’den fazla hedefin vurulduğunu belirtti.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde.
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınır bölgesinde.

Operasyona ilişkin son bilgileri paylaşan Milli Savunma Bakanı Akar, teröristlerin inlerine, mağaralarına girildiğini ve bu inlerin ve mağaraları başlarına yıkıldığını belirterek şöyle konuştu;

700'DEN FAZLA HEDEF VURULU!

''Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700’den fazla hedef vuruldu.''

Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
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Mehmetçik ATAK helikopterleri ile terör hedeflerini vuruyor
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin paylaşım yapıldı. Operasyona ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, 'Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Yerli üretim taarruz helikopterimiz ATAK'lar da yeni terör hedeflerini vurmayı sürdürüyor' denildi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde
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Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi harekat merkezinde
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