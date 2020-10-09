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Gündem Bakan Akar Ege ve Doğu Akdenizdeki provokatif girişimler gerginliği tırmandırıyor
POLİTİKA

Bakan Akar: Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokatif girişimler gerginliği tırmandırıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı. Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüşmesinde güvenlik konuları ile Libya ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ele alındı. Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye’nin olumlu ve adil yaklaşımlarına rağmen provokatif girişimlerin gerginliği tırmandırdığını belirtti.

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Hulusi Akar İngilizce seslendi: F-35 kaygılarının giderilmesi için hazırız
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Hulusi Akar İngilizce seslendi: F-35 kaygılarının giderilmesi için hazırız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 programında yaşanan krize ilişkin videolu mesaj yayımladı. İngilizce konuşan Akar özetle şu ifadeleri kullandı: F-35 programında Türkiye'nin bir müşteri değil, bir ortak olduğunun altını çizmek isterim. F-35 programının güvenliği, Türkiye için de önemlidir. S-400/F-35 uyumu hususunda ABD tarafındaki bütün kaygıların giderilmesine teknik açıdan hazır durumdayız.

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