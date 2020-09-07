Bakan Akar, NATO Askeri Komite Başkanı Peach ile görüşecek

Akar, Orgeneral Peach ile Milli Savunma Bakanlığında bugün bir araya gelecek.Kabulün, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Türkiye ve Yunanistan arasında teknik görüşmelerin başlamasına yönelik açıklamalarının ardından gerçekleşmesi önem taşıyor. GÜNDEM Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması GÜNDEM Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız GÜNDEM Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Bunlar gelir ve geldikleri gibi gider GÜNDEM Milli Savunma Akar, Libya Savunma Bakanı Namroush ile bir araya geldi