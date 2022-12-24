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POLİTİKA

Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirildi
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.

Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Akar'ın konuşmasında diğer satır başları şöyle:

TSK’nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Temennimiz Ege ve Akdeniz’in bir dostluk denizi olması.

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