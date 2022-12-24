Bakan Akar: Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" dedi.

Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Akar'ın konuşmasında diğer satır başları şöyle:

TSK’nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.

Temennimiz Ege ve Akdeniz’in bir dostluk denizi olması.

NATO’nun da Yunanistan’ın şımarıklığına ’Dur’ deme vakti gelmiştir.

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