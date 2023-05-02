Bakan Akar: Savunma ve güvenlik alanında atılan adımlar Türkiye'nin gücünü simgeliyor

Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, anlaşma çerçevesinde retrofit işlemleri tamamlanan 3 uçağın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini belirterek, bugün de retrofiti tamamlanan 4'üncü uçağı teslim aldıklarını aktardı. Dünyada sadece 4 merkezde yapılabilen ve en gelişmiş kargo uçaklarından olan A400M'nin retrofit işlemlerinin, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrikası'nda gerçekleştirilmesini değerlendiren Akar, "Ülkemizin ve Kayseri'mizin yüz akı olan fabrikamız, savunma ve havacılık alanında, tarihinden gelen tecrübeyle faaliyetlerini başarıyla sürdürmekte, kalifiye personeli, imkan ve kabiliyetleriyle savunma sanayimize ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.
'Kayseri'miz üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır'
Önde gelen havacılık firmalarından Airbus ile yapılan anlaşmayla fabrikaya ilave yeteneklerin kazandırıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye'de öncü bir sanayi şehri olan Kayseri'miz de teknoloji ve üretim merkezi olma yolunda önemli bir adım daha atmıştır. İnanıyoruz ki önümüzdeki dönemde dost ve müttefik ülke uçaklarının retrofit işlemleri de fabrikamızda gerçekleştirilecek, bu şekilde ülke ekonomisine çok daha fazla katma değer sağlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yardım faaliyetleri, tahliye operasyonları, askeri harekatlar, personel ve malzeme nakli gibi geniş çerçevede kullanılan A400M'lerin en son 6 Şubat depremlerinde büyük fayda gösterdiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:
- "Böylesine önemli ve büyük bir askeri nakliye uçağının fabrikamızda retrofit işlemlerinin yapılması ile hem TSK'nin ihtiyaçları çok kısa bir sürede karşılanmış, hem de ciddi miktarda bir kaynağın ülkemizde kalması sağlanmıştır. Retrofit işlemlerinin kalite standartlarına uygun olarak ve 'sıfır hata' ile gerçekleştirilmesi, teknolojisiyle, tecrübesiyle, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiğiyle fabrikamızın yeteneklerini ve personelinin niteliklerini bir kez daha ortaya koymuştur."
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'Ülkemiz üretim üssü haline gelmiştir'
Daha büyük ve daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
Konuşmaların ardından, uçağın teslimine ilişkin tutanak imzalandı. Bakan Akar, teslim alınan uçakta incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.