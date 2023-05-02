Bakan Akar: Savunma ve güvenlik alanında atılan adımlar Türkiye'nin gücünü simgeliyor

"Bu hedefi gerçekleştirmek için en önemli sektörlerden biri savunma sanayidir. Amacımız, 'Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayimizi küresel ölçekte etkin, yerli ve yenilikçi bir anlayışla en üst seviyeye ulaştırmaktır. Bu doğrultuda atılan adımlarla ülkemiz, artık kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü haline gelmiştir. Bugüne kadar akıllı hassas mühimmatlarımızın üretimi, İHA/SİHA/TİHA'larımız, muharip gemi ve helikopterlerimiz gibi birçok kritik projeyi başarıyla hayata geçirdik. Yakın zamanda TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetleri'mize, Altay tankımızı Kara Kuvvetleri'mize teslim ettik. Gözlem uydumuz İMECE'yi Hava Kuvvetleri'mizin komuta kontrolünde uzaya gönderdik ve bazıları için hayal olarak görülen daha birçok projeyi hayata geçirdik, geçiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda Milli denizaltımızı, denizlerimizde ve dün TUSAŞ tesislerinde tanıtımını yaptığımız Milli Muharip uçağımız KAAN'ı da semalarımızda göreceğiz. Savunma ve güvenlik alanında atılan her adım, hayata geçirilen her proje, uluslararası pazarda önemli bir aktör haline gelen Türkiye'nin gücünü simgelemektedir."