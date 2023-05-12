Bakan Akar: Terörle arasına mesafe koyamayanlarla problemimiz var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sultangazi'de düzenlenen mitingde 50 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, ''10 mayıs 2010’dan, 10 mayıs 2023’e kadar değişen bir şey olmadı. Siyasetin bu kadar çirkinleşmesini kabul edemeyiz. Daha önce bu yöntemle siyasi partiler ele geçirilmişti. Şimdi de aynı yöntem ile devletin yönetimini ele geçirmek istiyorlar. Meral hanımı masadan kaldıran neyse seçime üç gün kala adaylıktan çektiren de aynı güçtü. Kandil’i Bay Bay Kemal’in amigosu haline getiren de aynı güçtür'' ifadelerde bulundu.