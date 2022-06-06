Gündem Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
POLİTİKA

Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile iki Türk uçağının durumu ele alındı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar ve Uraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu."

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