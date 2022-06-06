Bakan Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından; Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerimiz ve A400M uçaklarımızın Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu. pic.twitter.com/wYMURWvkMQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 6, 2022

GÜNDEM Karaismailoğlu: Ukrayna sahilinde bekleyen 22 gemiyi oradan almamız gerekiyor