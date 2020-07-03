Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya Başbakanı Serrac ile görüştü

Bakan Akar ve Libya Başbakanı Serrac'ın koronavirüs nedeniyle yaptığı selamlaşma.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan faaliyetleri yerinde incelemek üzere geldikleri Libya'nın başkenti Trablus'taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler ile temasları kapsamında Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü.

Başbakanlık Sarayı'ndaki görüşmede konuşan Akar, "Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletmek istiyorum. Her şeyin çok daha iyi olması için ne lazımsa yapacağımızı ifade ettiler." dedi.

OYNAT 00:00 Libya'da ağır darbeler alan Hafter'in son umudu İsrail İsrail ordusu ve istihbaratının Hafter'e siyasi ve askeri destek sağladığı ortaya çıktı. Hafter güçlerine sofistike hava savunma sistemleri yollayan İsrail ordusu, 2015 yılında Libya'da Hafter lehine hava saldırıları dahi düzenledi. Ürdün'deki gizli bir toplantıda Hafter militanlarından 6 milyon dolar alan Tel Aviv yönetimi, Washington'daki lobi gücünü Hafter için kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri ise bu ilişkilerin inşa edilmesinde önemli bir rol üstlendi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Serrac da Bakan Akar ile Orgeneral Güler'i Libya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Görüşmeye, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif, Libya Ordusu Ortak Harekat Dairesi Komutanı General Usame Cuveyli de katıldı.

Görüşmede işbirliği ele alındı