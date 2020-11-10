Bakan Akar'dan Azerbaycan mesajı: Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

Ermenistan'ın hukuksuz saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun mücadelesiyle işgalden Dağlık Karabağ'daki harekat dün gece itibarıyla sona erdi. Azerbaycan zafer ilan ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi resmen kabul etti ve imzaladığı anlaşmayı da açıklayarak "Mecburum" diyerek duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi.

OYNAT 00:59 Paşinyan'ın konutunu basan eylemciler saat ve mücevherleri yağmaladı Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından Nikol Paşinyan'ın evini basan eylemciler, Ermenistan başbakanına ait mücevherleri ve saatleri görüntüledi. Göstericilerin, saatleri kollarına taktığı görüldü.

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"Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından Türkiye'den tebrik mesajları yağmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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1/ MSB HULUSİ AKAR: "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz." — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 10, 2020

OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:26 Bakü'de 'Kafkas dansı': Ermenistan işgalini sonlandıran bildiriyi sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını, gecenin ilk ışıklarına kadar meydanlarda kutladı. Bakü'de iki kişinin karşılıklı Kafkas dansı ettiği görüntüler başka bir Azerbaycanlı tarafından böyle kaydedildi. BiP'te paylaş

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