Bakan Akar'dan Azerbaycan mesajı: Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve son olarak Şuşa'yı kaybeden Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek olan Ermenistan, yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan'ın büyük zaferinden sonra Türk siyasilerindenden tebrik mesajlar da art arda gelmeye başladı. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" açıklamasında bulundu.
Ermenistan'ın hukuksuz saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun mücadelesiyle işgalden Dağlık Karabağ'daki harekat dün gece itibarıyla sona erdi. Azerbaycan zafer ilan ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi resmen kabul etti ve imzaladığı anlaşmayı da açıklayarak "Mecburum" diyerek duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi.
"Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz"
Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından Türkiye'den tebrik mesajları yağmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
REKLAM
1/ MSB HULUSİ AKAR: "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz."