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Gündem Bakan Akardan Azerbaycan mesajı Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz
POLİTİKA

Bakan Akar'dan Azerbaycan mesajı: Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve son olarak Şuşa'yı kaybeden Ermenistan, Dağlık Karabağ'da teslim oldu. Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek olan Ermenistan, yenilgiyi kabul etti. Azerbaycan'ın büyük zaferinden sonra Türk siyasilerindenden tebrik mesajlar da art arda gelmeye başladı. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Verdiği haklı mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Tarihi zafer sonrası Azerbaycan halkı sokaklara döküldü.
Tarihi zafer sonrası Azerbaycan halkı sokaklara döküldü.

Ermenistan'ın hukuksuz saldırıları sonrasında Azerbaycan ordusunun mücadelesiyle işgalden Dağlık Karabağ'daki harekat dün gece itibarıyla sona erdi. Azerbaycan zafer ilan ederken Ermenistan Başbakanı Paşinyan yenilgiyi resmen kabul etti ve imzaladığı anlaşmayı da açıklayarak "Mecburum" diyerek duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de yaptığı açıklamada "Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu geceden itibaren ateşkes başladı" dedi.

Paşinyan'ın konutunu basan eylemciler saat ve mücevherleri yağmaladı
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Paşinyan'ın konutunu basan eylemciler saat ve mücevherleri yağmaladı
Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından Nikol Paşinyan'ın evini basan eylemciler, Ermenistan başbakanına ait mücevherleri ve saatleri görüntüledi. Göstericilerin, saatleri kollarına taktığı görüldü.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz"

Azerbaycan ordusunun zaferinin ardından Türkiye'den tebrik mesajları yağmaya başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan öz topraklarını geri almak, Ermenistan’ın barbarca saldırılarını sonlandırmak için haklı bir mücadele veren ve bu mücadeleyi alnının akıyla sonlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin zaferini kutluyoruz. İmzalanan Ateşkes anlaşmasındaki şartların yerine getirilmesi, işgal altındaki tüm topraklarının Azerbaycan’a iade edilmesi, bölgede barış ve huzur ortamının yeniden sağlanması sürecinde de can Azerbaycanlı kardeşlerimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
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Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

Bakü'de 'Kafkas dansı': Ermenistan işgalini sonlandıran bildiriyi sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar
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Bakü'de 'Kafkas dansı': Ermenistan işgalini sonlandıran bildiriyi sabahın ilk ışıklarına kadar kutladılar
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını, gecenin ilk ışıklarına kadar meydanlarda kutladı. Bakü'de iki kişinin karşılıklı Kafkas dansı ettiği görüntüler başka bir Azerbaycanlı tarafından böyle kaydedildi.

Tarihi zafer sonrası Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
FOTOĞRAF 29
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Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.
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Azerbaycanlılar, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında, Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşmanın Azerbaycan için zafer, Ermenistan için ise yenilgi anlamına geldiğini belirtmesinin ve Ermenistan güçlerinin Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacağı müjdesini vermesinin ardından sokaklara akın etti.
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Başkent Bakü, saatin ilerlemesine rağmen coşkulu kutlamalara sahne oldu. Binlerce Bakülü ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla çıktıkları sokaklarda sevinç gösterisinde bulundu.
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Azerbaycanlılar sokaklarda dans ederek birbirlerini kutlarken bazıları da arabalarıyla sokaklarda tur attı.
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Marş ve türkülerin seslendirildiği kutlamalara katılan vatandaşların çoğu sevinç gözyaşlarını tutamadı.
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Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de de halk, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.
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Yüzlerce vatandaş ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla Gence Azadlık Meydanı'na geldi.
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Şehitler ölmez vatan bölünmez, En büyük asker bizim asker, Karabağ bizimdir bizim kalacak ve Başını dik tut şehit anası şeklinde sloganlar atan vatandaşlar hep birlikte Haydar Aliyev anıtına yürüdü.
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Burada duygularını dile getiren vatandaşlardan, Elnur Habiboğlu, Öz topraklarımıza dönüyoruz. İnşallah 28 yıldan sonra. Kelbecerliyim. Allah şehitlerimizin kanını yerde koymadı. Türkiye var olsun. Azerbaycan-Türkiye bir millet iki devlet. ifadelerini kullandı.
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Şefika Fazil de çok mutlu olduklarını belirterek Benim kardeşim de asker. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Azerbaycan kardeştir. Biz beraber galibiyet aldık. Ümit ediyorum ki buradaki zafer gibi Türkiye'de de kutlu olur. Sevincimiz sonsuzdur. Bunu sözle ifade edemiyoruz. Ancak yaşamak gerekir. diye konuştu.
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Vasif Abbasov da O kadar güzel ki dile getirilemez. Yaşasın Azerbaycan, Türkiye. Karabağ Azerbaycan'ındır. Beşiktaş taraftarıyım. dedi.
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Öte yandan meydanda havai fişek de atıldı. Polislerin sirenleri ve vatandaşların kornalarıyla inleyen caddede bazı vatandaşlar havaya zıplayarak sevindi.
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Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.
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Anlaşmaya göre Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.
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Bölgeye Rus barış güçleri konuşlandırılmasını öngören anlaşma kapsamında Rus ve Türk askerlerden oluşan denetim merkezi de oluşturulacak.
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Tarihi zafer sonrası Azerbaycan halkı sokaklara döküldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ulusa sesleniş konuşmasında Karabağ konusunda müjdeli haberlerinin sonrasında Azerbaycanlılar sokağa çıkma yasağına rağmen zafer kutlaması için sokaklara döküldü.
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