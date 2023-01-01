Bakan Akar'dan İHA ve SİHA’ları hedef alan açıklamalara tepki
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Anlamsız bahanelerle TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK’nin başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz." açıklamasında bulundu.
10:04 . 17/01/2023 Salı
DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Baykar'la ilgili açıklaması üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a tepki gösterdi.
Akar,
"Anlamsız bahanelerle TSK’nın komuta kademesini hedef alanları, haksız ve ölçüsüz açıklamalarla kendi siyasi polemiklerine konu etmek isteyenleri, TSK’nin başarılarında büyük pay sahibi olan İHA/SİHA’lar ile onları üretenlere çamur atanları kınıyoruz ve asil milletimizin takdirlerine havale ediyoruz."
ifadelerini kullandı.
"Büyük bir talihsizlik"
Bakan Akar
"Yurt içinden bazılarının ülkemizin savunma sanayii alanında ulaştığı seviyeden rahatsız olmaları ve bunu açıkça dile getirmeleri kabul edilemez, büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır."
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