Bakan Akar’dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

İşgalci İsrail Gazze'ye her ramazan düzenlediği saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İşgal güçlerine ait savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin batısında bulunan iki noktaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.