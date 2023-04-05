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Gündem

Bakan Akar’dan İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskın ile ilgili olarak "İsrail’in inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum" açıklamasında bulundu.

12:16 . 5/04/2023 Çarşamba
Diğer
Hulusi Akar

Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen 1915 Ermeni Olayları Konusunda Politika Metni Üretme Çalıştayı’ndaki konuşmasında, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Dün gece gerçekleştirilen baskına tepki gösteren Akar,
"İsrail’in inancını ifade etmekten, uygulamaktan, ibadet etmekten başka duygu ve düşüncesi olmayan insanlara yaptığı eylemi şiddetle kınıyor, lanetliyorum"
diye konuştu.


#Hulusi Akar
#İsrail
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
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