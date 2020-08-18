Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Akardan Libya açıklaması Halkın refahı için tüm gayreti göstereceğiz
POLİTİKA

Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Halkın refahı için tüm gayreti göstereceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gerçekleştirdiği Libya ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "500 yıllık bir geçmişimiz, ortak kültürümüz ve ortak tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Akar, "Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile dün Libya'ya yaptığı ziyarette, Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında yapılan güvenlik ve askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yerinde inceledi, Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ile ayrı ayrı görüşen Bakan Akar, ziyaretine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

"500 yıllık geçmişimiz var"

Trablus'a yaptıkları ziyaretin çok verimli geçtiğini, birçok konuyu değerlendirdiklerini, karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Akar, ziyaretin Libyalılar için de önemli sonuçlar doğuracağına yönelik inancını dile getirdi. Akar, "Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmış olan Ulusal Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine buradayız. Onlarla beraberiz ve onları destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda 500 yıllık bir geçmişimiz, ortak kültürümüz ve ortak tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimizle kederde ve kıvançta beraber olmaya devam edeceğiz. Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Libya'dan Türkiye ve Katar'la işbirliği açıklaması: Askeri kurumların inşa edilmesi için anlaştık
DÜNYA
Libya'dan Türkiye ve Katar'la işbirliği açıklaması: Askeri kurumların inşa edilmesi için anlaştık

"Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"


Libya ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türkiye'nin Libya ile imkanlarını paylaştığını ve eğitim desteği sağladığını aktaran Akar, "Ayrıca burada insani faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hastane çalışmalarına her türlü desteği sunuyoruz. Diğer taraftan acımasız bir şekilde etrafa mayın döşeyen, çok sayıda el yapımı patlayıcı tuzaklayanlara karşı da timlerimiz bu patlayıcıları temizlemekle meşgul. Herhangi bir şekilde sivillere zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'nın başkenti Trablus'ta
DÜNYA
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Libya'nın başkenti Trablus'ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda Libya ve Doğu Akdeniz'i görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda Libya ve Doğu Akdeniz'i görüştü

"Toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi gerek"

Bakan Akar, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işlediği ihlallere de işaret ederek, şöyle konuştu: "Biz doğru taraftayız. BM tarafından tanınan bir hükümeti ve Libya’nın hem toprak bütünlüğünü hem de siyasi bütünlüğünü destekliyoruz. Halkının rahat, güven ve huzur içinde yaşamasına gayret gösteriyoruz. Ateşkesin sürekli olması için gayret ediyoruz. Karşı tarafın ise ne yaptığını herkes görüyor. Tarhuna'da neler olduğunu ve oradaki toplu mezarların ne anlama geldiğini herkesin bilmesi, kimin kimi desteklediğini iyi anlaması gerekiyor. Bugüne kadar Ulusal Mutabakat Hükümetine karşı desteklenen kişilerin kimler olduğu bugün çok açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunuyor. Umuyoruz en kısa zamanda buraya da huzur, güven hakim olacak, Libyalı kardeşlerimiz de huzur ve güven içinde yaşayacaklar."

Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında
DÜNYA
Libya'ya iki üs daha: TSK yakında sondaj faaliyetlerine de başlanacak Libya’da kalıcı 2 üs kurma hazırlığında

"Yunanistan-Mısır anlaşmasının hiçbir hükmü yok"

Bakan Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri ve son dönemde bölgede yaşananlara ilişkin soru üzerine ise şu değerlendirmede bulundu: "Doğu Akdeniz’de tamamen uluslararası hukuka uygun şekilde hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak, hukuk, alaka ve menfaatlerini korumak, kollamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız son derece açık ve şeffaf. Dolayısıyla komşularımızın hak ve hukukuna saygı gösteriyoruz, iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduğumuzu her seferinde ifade ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız çalışmaların önümüzdeki dönemde sonuçlanması için gayretlerimizi sürdüreceğiz."

Mısır'dan tehlikeli adım: Libya'ya askeri müdahale yetkisi verdiler!
DÜNYA
Mısır'dan tehlikeli adım: Libya'ya askeri müdahale yetkisi verdiler!


  • Yunanistan ve Mısır arasındaki 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması için "Hiçbir hükmü yok" değerlendirmesinde bulunan Bakan Akar, "Bu, sadece hükümsüz olmakla kalmıyor, aynı zamanda hem Mısır halkının hem de bizzat Yunanlı politikacıların da bazılarının farkına vardığı gibi Yunan halkının da aleyhine olan bir çalışma bu.

    Çalışmalarımız istikrarlı şekilde devam ediyorDolayısıyla herkesi aklı selime davet ediyoruz. Herhangi bir oldubitti ile, birtakım olayları çarpıtarak bir yere varılamayacağını herkesin görmesini bekliyoruz. Bizim oradaki çalışmalarımız da istikrarlı bir şekilde devam ediyor" dedi.


Abone Ol Google News
İzin verilmeyecek

İzin verilmeyecek

​Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarda yüz yüze eğitim açıklaması.
Saniye saniye kaza anı

Saniye saniye kaza anı

​Arnavutköy'de art arda makas atarken birden...
Numan Kurtulmuştan Joe Bidena sert tepki: Sözleri akıl, izan ve siyasal ahlak dışıdır

Koronavirüs<br>aşısı hazır

Koronavirüs
aşısı hazır

​Rusya'nın ardından Çin'den flaş açıklama.
Ölüm uçuşu

Ölüm uçuşu

​Ardahan'daki büyüleyici anları görmek için çevre illerden geldiler...

Bonservis almadık

Bonservis almadık

​​Kasımpaşa'nın açıklaması ortalığı karıştırdı.

​Artık yol ve kaldırımlara konulamayacak.

Thiam Fenerbahçe'de

Thiam Fenerbahçe'de

​​Sarı-lacivertliler, Senegalli oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

Batı Trakya Türkleri Sevr'i yırtıp atma hakkına sahip.

6 il için<br>sağanak uyarısı!

6 il için
sağanak uyarısı!

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı..
Eminiz yine çok seveceksiniz

Eminiz yine çok seveceksiniz

​Selçuk Bayraktar'dan BirGün'ün haberine muhteşem cevap.
Annesini korumak için babasını öldürdü: İlk celsede tahliye edildi
Gündem

Annesini korumak için babasını öldürdü: İlk celsede tahliye edildi

İstanbul Sultangazi’de annesine şiddet uygulayan ve bıçakla saldıran babasını, annesini korumak için öldüren Duruşmadaki savunmasında babasının sürekli şiddet uyguladığını söyleyen genç, “Babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi. Annemin nefes alamadığını görünce dayanamadım” dedi. Cumhuriyet savcısı zanlının yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez
Spor

Selçuk İnan: Fatih Terim ile çalışmak paha biçilemez

Galatasaray'da geçen sezon sonunda futbolu bırakan Selçuk İnan, "Fatih Terim gibi bir hocayla çalışmak, bir şeyler öğrenmek paha biçilemez. Ben hocaya da söylemiştim bunu; Fatih Terim bir okul" dedi.
Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Halkın refahı için tüm gayreti göstereceğiz
Gündem

Bakan Akar'dan Libya açıklaması: Halkın refahı için tüm gayreti göstereceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün gerçekleştirdiği Libya ziyaretine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "500 yıllık bir geçmişimiz, ortak kültürümüz ve ortak tarihimiz olan Libyalı kardeşlerimizle beraber olmaya devam edeceğiz" diyen Bakan Akar, "Libya'nın bütünlüğü, güvenliği ve Libya halkının refahı için elimizden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.