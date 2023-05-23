Bakan Akar'dan net mesaj: Operasyonları durdurmayacağız

Bakan Akar, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 2'ncisi düzenlenen Kocasinan Teknoloji Festivali'ne (KOCAFEST) katıldı. Burada konuşan Akar, "Sevgili gençler, burada hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye için çalışıyoruz. Güçlü Türkiye'nin teminatı önce Allah sonra siz gençlersiniz. Dolayısıyla ülkeler ve milletler, gençlere ne kadar yatırım yaparsa o kadar geleceklerini teminat altına alırlar. Onun dışında bizler sizlerin en iyi eğitim ve öğrenimi görmesi, teknolojide en ileri gitmeniz için, yatırımlar yapmak suretiyle her fırsatı değerlendirdik ve değerlendiriyoruz. Bir tarafta Türkiye'nin her yerinde büyük etkiler yapan, büyük başarılar sağlayan TEKNOFEST, bir taraftan da burada KOCAFEST var. Yaptığımız çalışmalarla çok daha ileri gideceğiz. Bu konularda hepinizin çok önemli görevleri var. Hepinizden beklentimiz büyük. Bu konuda hiçbir şekilde durmak yok, yola devam. Artık hafif silahlarımızı tamamen yapıyoruz. Silahlı helikopter, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Kızıl Elma'yı ve topumuzu yapıyoruz. Tanklarımızı yaptık, Kara Kuvvetleri'ne teslim ettik. Testlerini yapıyorlar. Savaş gemilerimizi tasarlıyoruz ve ihraç ediyoruz. Bundan sonrası artık sizlere kalmış. Siz devam edeceksiniz. Çok daha ileri gideceğiz" dedi.