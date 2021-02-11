Bakan Akar'dan Pençe Kartal-2 açıklaması: Teröristlerin sığınaklarını başlarına yıktık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın yürütüldüğü Kars'ta,terör örgütü PKK'ya yönelik Gara'da yürütülen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müttefiklerimizle koordineli hareket ediyoruz

Teröristlerin sığınaklarının başlarına yıkıldığını belirten Akar, "Terör örgütleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Müttefiklerimizle koordineli şekilde hareket ediyoruz. NATO ile birlikte Irak'ta bazı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

DÜNYA Gara’ya komando pençesi

"Terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım"

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun da parçalandığını ifade eden Akar, "Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım. Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

GÜNDEM Kardeşlik tatbikatı

"Yunanistan tehdit dilinden vazgeçsin"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Türkiye işgalci" ifadesine de yanıt veren Akar, "Yunanistan'ın tehdit dilinden vazgeçmesi lazım. Biz diyalogdan yanayız. Hakkımızın çiğnenmesine izin vermeyiz. Komşularımız gerilimden uzak dursun. KKTC'nin içinde olmadığı bir çözümün şansı yok. Kıbrıs Türklerinin hakkını savunmaya devam edeceğiz. Tüm tahriklere rağmen biz diyalog istiyoruz" dedi.

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