Bakan Akar'dan PKK'ya 'Kış Kartalı' darbesi açıklaması: Mağaraları başlarına yıkıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerin hedef alındığı nokta atışı operasyonlarını sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de teröristlerin üs olarak kullandığı Derik, Sincar ve Karacak'a yönelik Kış Kartalı Hava Harekatı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bir açıklama da Bakan Hulusi Akar'dan geldi. Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı." dedi.

AKAR VE KOMUTANLAR OPERASYONU TAKİP ETTİ

Bakan Akar beraberinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile “Kış Kartalı Harekatı”nı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti.

Akar, gecenin geç saatlerinde geldiği Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'nda Orgeneral Küçükakyüz tarafından karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Akar'dan satır başlıları:

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Kış Kartalı Harekatı’nı başarıyla tamamladık. Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı.

Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler.

"BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

Beraberindeki Komuta Kademesi ile Harekat Merkezi'ne inen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya’dan harekata ilişkin brifing aldı.

Uçakların terör örgütüne ait hedefleri imha etmesinin ardından personele hitap eden Akar, “Kış Kartalı Harekâtı’nı başarıyla tamamladık.” diye konuştu.

“Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak.” diyen Akar, şunları söyledi:

VURULAN HEDEFLER BELLİ OLDU

"Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyinde teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen harekât hassas şekilde planlandı ve başarılı bir şekilde icra edildi. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekatta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekatı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargahları hedef alındı.

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"TERÖRİSTLER TSK'NIN NEFESİNİ ENSELERİNDE HİSSETTİLER"

Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler. Terör örgütünde çöküş hızlandı. Sözde elebaşları bunları anladı, temennimiz alttakilerin de bu çöküşü görmeleri ve adalete teslim olmalarıdır.”