Bakan Akar'dan Yunanistan'a radar kilidi tepkisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3'lü Savunma Bakanları Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları;

"Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iş birliğinin tüm ülkelere örnek olacağına inanıyorum.

Azerbaycan ve Gürcistan ile iş birliğimiz giderek artmaya devam ediyor. Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini uzanmasını bekliyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrar olabilir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın.

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Komşumuz Yunanistan'ın yayılmacı politikalarına devam etmektedir. Her geçen gün buna yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gereken karşılık verilmiştir. NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştılar. Sağ duyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve buna gayret göstermeleridir. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloga açık olmak beraber hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz."