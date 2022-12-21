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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a radar kilidi tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Burchuladze ile ortak basın toplantısı düzenledi. Akar, Yunanistan'ın NATO uçuşunu önleme girişimi konusunda, "Bu düşmanca tavır, NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını göstermektedir." diyerek sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Akardan Yunanistana radar kilidi tepkisi
Bakan Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3'lü Savunma Bakanları Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları;

"Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iş birliğinin tüm ülkelere örnek olacağına inanıyorum.

Azerbaycan ve Gürcistan ile iş birliğimiz giderek artmaya devam ediyor. Ermenistan'a uzatılan barış ve dostluk elini uzanmasını bekliyoruz. Ermenistan ateşkes ihlallerinden kaçınırsa, ateşkes anlaşmasına uyarsa barış ve istikrar olabilir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir. Kimsenin şüphesi olmasın.

YUNANİSTAN'A 'RADAR KİLİDİ' TEPKİSİ

Komşumuz Yunanistan'ın yayılmacı politikalarına devam etmektedir. Her geçen gün buna yeni provokasyonlar eklemektedir. Son olarak uçaklarımıza radar kilidi atılmıştır. Gereken karşılık verilmiştir. NATO'nun temel ilkelerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştılar. Sağ duyulu bir NATO müttefiki olarak davranmaları ve buna gayret göstermeleridir. Kıbrıs, Ege ve Doğu Akdeniz'de diyaloga açık olmak beraber hiçbir oldubittiye müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz."

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