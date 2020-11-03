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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan ve gerginliği tırmandıran Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın şımarıklık ve bencillikten vazgeçmesi gerektiğini belirten Bakan Akar, "Yunanistan'dan uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Yunanistan'ın şımarıklık ve bencillikten vazgeçmesi gerektiğini belirten Bakan Akar, "Yunanistan'dan uluslararası hukuk, insaniyet, ahlak neyi gerektiriyorsa buna uymalarını bekliyoruz. Hiç kimse gücünü, boyunu aşarak birtakım işler yapmaya kalkmasın, bunlar çıkmaz sokak. Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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