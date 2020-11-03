Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Hakkımızı yedirmedik, yedirmeyeceğiz

"İdlib'de, Afrin'de şehitler verdik ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Gar'daki Samsun-Sivas Demir Yolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması Töreni'ne katıldı. Burada çok önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Her büyük sıçrayışta olduğu gibi bedeller ödüyoruz. İdlib'de, Afrin'de, Zeytin Dalı'nda, Pençe Harekatı'nda şehitler verdik. Ama şunu unutmayın, her şehit bizim için arazilerin vatan olması demektir.'