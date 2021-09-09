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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Boş hayaller kuruyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a sert tepki gösterdi. Karasularını 12 mile çıkarma hayaliyle hava sahasını da genişletme peşinde olduklarını belirten Bakan Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir." dedi. Rum Kesimi'nde ders kitabından Atatürk sayfasının yırtılması talimatına da tepki gösteren Bakan Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Akardan Yunanistana tepki: Boş hayaller kuruyorlar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuştu. Akar, yaptığı konuşmada, "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" dedi.

  • Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Rum kesimine tepki

Bakan Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.

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