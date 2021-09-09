Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Boş hayaller kuruyorlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda konuştu. Akar, yaptığı konuşmada, "Yunanistan, karasularını 12 mile çıkarma hayalleriyle hava sahasını daha da genişletme peşindedir. Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" dedi.
- Milli Savunma Bakanı Akar, "KKTC’nin ruhsat verdiği ve kendi deniz yetki alanlarımızda bulunan bölgelerdeki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Rum kesimine tepki
Bakan Akar, Rum kesiminde Atatürk'ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına ilişkin "Çarpık ve düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz." dedi.