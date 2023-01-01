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POLİTİKA

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, "Biz barış eli uzatıyoruz, Yunanistan gerilimi sürdürüyor. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner" dedi.

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Bakan Akardan Yunanistana tepki: Yanlış hesap Ankaradan döner
Bakan Akar

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun mesai ile geçirdi.

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, kentin caddelerinde vatandaşla buluşmanın ardından "Doğu" isimli havadan ihbar kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak kara, deniz ve hava unsurlarının faaliyetlerine ilişkin havadan inceleme ve denetlemelerde bulundu.

"Türkiye'nin göklerdeki gözü" olarak nitelendiren HİK uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Ege ve Doğu Akdeniz'de seyir halindeki gemilerin komutanları, havadaki uçakların pilotları ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle görüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.

Personele "Çok kıymetli silah ve mesai arkadaşlarım" diye seslenerek telsiz konuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerinin icra edildiğini belirtti.

Mehmetçiğin başarılarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Akar, "Bir taraftan 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diğer taraftan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Personeli başarılı çalışmalarından dolayı kutlayan Akar, "2022 yılında sağlanan başarıların gururunu yaşarken 2023 yılında da azim, kararlılık ve yüksek motivasyonla mücadelemizin devamına hazır olun." talimatı verdi.

Asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıkları ilhamla başaramayacakları iş, aşamayacakları engel olmadığını aktaran Akar, konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ilettikten sonra personelin yeni yılını kutlayarak tamamladı.

Akar, daha sonra yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait HİK uçağının teknolojik, teknik ve personelin bilgi ve becerisi bakımından çok özel olduğunu belirterek, "Bu konu NATO tarafından da bilinen bir gerçek. Görevli personelimiz son derece modern uçağı çok etkili bir şekilde kullanmaktadır. Bu sadece ülkemizin değil, NATO'nun ihtiyaçlarına da cevap vermekte. Biz gerektiği zaman ister tatbikat ister operasyonel sebeplerle kendi sınırlarımızın ötesinde NATO hava sahasında da uçuş yaparak bilgiyi NATO harekat merkezleriyle paylaşmakta ve ciddi katkı sağlamaktayız." ifadelerini kullandı.

SINIR HATTINA GİTTİLER

Görev uçuşunun tamamlanmasının ardından Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Kilis'e geçti.

Sınır hattında bulunan ve Suriye’nin kuzeyinde terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen harekatların sevk ve idare edildiği 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas Komuta Yeri'ne giden Akar, burada sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısına katıldı.

Faaliyetlerin yanı sıra sahadaki son duruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren Akar, 2022'deki başarılı çalışmalardan dolayı personeli tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin devam ettiğini, tüm çalışmaların aynı ciddiyet ve koordinasyonla yeni yılda da devam edeceğini vurgulayan Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Faaliyetlerimizi başarıyla sonuca ulaştırarak 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek için gayretlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yapılan istihbarat çalışmalarından, terörist ifadelerinden terör örgütünün içinde olduğu çöküşün görüldüğünü aktaran Akar, "Operasyonlarımızı, baskımızı artan bir şiddet ve tempoda artırarak teröristleri bulundukları yerlere gömmeye devam edeceğiz. Teröristlerin tek kurtuluş yolu Türk adaletine teslim olmaktır." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sadece teröristlerin olduğunu dile getiren Akar, "Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini sabote etmeye çalışan, bu birlik ve beraberliği bozmak için gayret gösteren gafiller, hainler var. Biz inadına 85 milyon tek yürek tek yumruk olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"YUNANİSTAN GERİLİMİ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor." dedi.

"YANLIŞ HESAP ANKARA'DAN DÖNER"

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu ifade eden Akar, şunları kaydetti:

  • "Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner."

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Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
FOTOĞRAF 13
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Egede adalar üzerinden Türkiyeyi kışkırtıcı hamlelere girişen Yunanistan gerilimi arttırmanın yollarını arıyor. Daha önce de gündeme gelen Atinanın karasularını 12 mile çıkarma niyeti ile ilgili, Yunan basınında dikkat çeken bir haber yer aldı.
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İki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan gazetesi Ta Neada ana gündem maddesi Girit karasularının 12 mile çıkarılma planı vardı.
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Haberde yer alan bir harita ile Türkiye çekincelerinden dolayı aylardır gündeme getirilmeyen Giritin karasularını 12 mile çıkarma planının yine devrede olduğu belirtildi.
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YENİDEN GÜNDEMDEGazeteye göre, Dışişleri Bakanı Dendiasın çok öncesinden elinde olan, ancak Türkiyenin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle bir türlü gündeme getirmediği plan raftan indirildi.
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İddiaya göre Atina yönetim, Giritin daha önce de bahsedildiği gibi güneyini ve ayrıca da batısını 12 mile çıkarmak niyetinde.
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Bir haritanın da olduğu haberde skandal ifadelere yer verilerek karasuların uzatılmasına Türkiyenin verdiği tepkide haksız olduğu savunuldu.
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Haberin devamında Türkiyenin Mavi Vatan politikası için Libya ile ilişkilerini geliştirdiğinden ve Yunanistanın zayıflıklarından yararlandığından bahsedildi.
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Yunanistanın adalardaki karasularını 12 mile çıkarma girişimi ilk olmayacak. Daha önce de dillendirilen bu tutum Türkiye tarafından sert bir karşılık görmüş iki ülke adeta savaşın eşiğine gelmişti.
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Haberde ayrıca her ne kadar Libyanın Türkiyeye yeşil ışık yaksa da ABD hükümetinin Yunanistanın girişimlerini desteklediğinden de bahsedildi.
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TÜRKİYEYE SUÇLAMAÖte yandan CNN Yunanistan ise Türk savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.Türk dronelarından birinin Girit Adasının hemen kuzeyinde yer alan Martı Adasının (Glaros Adası) üstünde uçtuğu savunuldu. Söz konusu adacık, aslında bir kayalık ve üstünde kimse yaşamıyor. Martı Adası semalarındaki Türk dronenunun engellendiğini yazan televizyon, F-16 jetlerinin ise İzmir Karaburunun karşısında yer alan Koyun ve Pasas adalarının üstünde seyrettiğini iddia etti.
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Skai televizyonu aynı haberi Gözdağı sürüyor başlığıyla internet sayfasına taşırken, Kathimerini Hava sahası ihlalleri droneların kullanılmasıyla devam ediyor dedi.
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ANKA ANINDA HABER OLDUKathimerini gazetesi, ANKA ve KIZILELMA: Türk savunma sanayiinden yeni dronelar başlıklı bir haberi de ilk sayfasından yayınladı. Kızılelmanın ilk testlerinin kısa süre önce yapıldığını hatırlatan gazete, söz konusu testleri ANKA-3 MIUSun tanıtımının izlediğini yazdı.
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TAI tarafından üretilecek ANKA-3 MIUSun ilk test uçuşunun ise gelecek yıl yapılmasının beklendiğini bildiren Kathimerini, Kızılelmayı üreten şirketin ise uluslararası üne sahip Bayraktar TB2 ile aynı olduğuna dikkat çekti.
Yunan medyası harita yayınladı: Türkiye korkusu nedeniyle gizlenen sinsi plan yine devrede
Batı ülkelerinden aldığı destek ile Türkiye'yi Ege'de çatışmaya zorlayan Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma iddiaları yeniden gündeme geldi. Daha önce de dillendirilen ancak Ankara'nın sert ve caydırıcı tepkisi nedeniyle rafa kaldırılan sinsi plan ile ilgili Yunan medyasında dikkat çeken bir harita yayınlandı. Öte yandan Yunan medyasında Türkiye ile olan gerilimi daha da tırmandıracak provokatif haberlere de yer verilmeye devam ediliyor.
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