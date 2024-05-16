Bakan Bayraktar: Mobil transformatör merkezi sayısı 24'e yükseltilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandığını açıkladı. Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atılmış olacağını ifade eden Bakan Bayraktar, "Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.