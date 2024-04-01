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Bakan Bayraktar: Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Halil Akkoç
14:58 - 1/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Alparslan Bayraktar
Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayraktar, mesajında, "Her daim milletimizin sandığa yansıttığı irade bizim için kıymetlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah yeni keşiflerle, vizyoner politikalarımızla ülkemizi enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtaracak, bu yüzyılı enerjinin de yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.


#Alparslan Bayraktar
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
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