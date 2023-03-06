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Bakan Bilgin: Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, geçici işçilerle ilgili düzenlemeyi yarın Meclise sevk edeceklerini bildirirken, EYT ile ilgili yasal düzenleme kapsamında 4B'lilerin talebine ilişkin, " Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız." diye konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:34 . 6/03/2023 Pazartesi
AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

  • Çalışma hayatına ilişkin bir soru üzerine Bilgin, "Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz." dedi.
Bir gazetecinin, "EYT ile ilgili yasal düzenlemede taşerondan kadroya geçenler emeklilik şartını karşılama durumunda zorunlu emekliliğe sevk ediliyordu, bunu kaldırdınız. 4B'lilerin böyle bir talebi vardı." sözleri üzerine Bilgin, "
Yetiştirebilirsek o mevzuya bunu da ekleyeceğiz. Zorunlu emeklilik şartını hepsinde kaldıracağız.
" diye konuştu.
Buna ilişkin bir sayı olup olmadığı sorusu üzerine Bilgin, "
Sayı az, işçiler kadar değil ama sayıya bakarak yapmıyoruz. Niye zorunlu emekli ediyoruz? Bunu kaldıracağız, eşit bir düzenleme için çalışıyoruz
." dedi.


#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
#Geçici İşçilerle İlgili Düzenleme
#EYT
#Zorunlu Emeklilik
2 gün önce
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Bakan Bilgin: Yarın geçici işçiler ile ilgili düzenlemeyi Meclise sevk edeceğiz
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