Gündem Bakan Bilginden 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi
POLİTİKA

Bakan Bilgin'den 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek 300 bin geçici işçinin kadrolu olarak çalışmalarının sağlanacağını açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bilginden 300 bin geçici işçiye kadro müjdesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilere kadro verilmesine yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını belirterek "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi.

KADRO MÜJDESİ

Bilgin, "Şu anda Bakanlık gündeminde geçici işçiler var, geçici işçilerin kadrolu işçi haline gelmesi, ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışması sağlanacak. Bu ay içinde onu da sonuçlandırırız. Geçici işçiler 300 bin kişi, belki biraz daha fazla. Çalışma bitmediği için bir şey söyleyemem, ama önümüzde o var. Bu ay içinde bitireceğiz. Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" dedi. Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de "Konu artık Meclis'te" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıntılar geliyor...

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