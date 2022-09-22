Bakan Bilgin'den EYT'lilere müjde: Bunu çözeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Aydın, Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir milletvekilleri, AK Parti MKYK üyeleri '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında Aydın'da bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Bilgin, "Enflasyonla mücadelede iki ana yaklaşım var. Biri ekonomiyi soğutarak, küçülterek mücadele etmektir. Talep düşerse fiyatlarda aşağı eğilim başlar. Bu işsizlik, yoksulluk yaratır. Bütün sorunu yoksulların üzerine yıkarak altından kalkma arayışıdır. İkincisi büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak çözmektir. Türkiye bu ikinci yolu tercih etmiştir. Bunun bir bedeli var mıdır? Vardır. O bedel, enflasyon gelirlerini kendileri belirleyemeyen insanların gelir kaybına yol açmaktadır. Türk devleti olarak bu konuda çok kararlı bir şekilde ücretlerimizi, emeğe dayalı gelir elde edenleri koruyan bir sosyal politika uyguluyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa asgari ücreti geçen aralık ayının sonunda yüzde 50 oranında arttırdık. Bütün ücretlilerin asgari ücret seviyesindeki gelirlerinden vergiyi kaldırdık. Bu gerçek anlamda bir devrimdir" dedi.

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ÖZGÜN EYT'de son durum: Kademeli geçiş ve yeni yasa ayrıntısına dikkat!

'ARALIK AYI GELİYOR, YENİDEN DURUM DEĞERLENDİRİLECEK'

Enflasyonla mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlatan Bakan Bilgin, "Bu yetmedi. Enflasyonun tahribatı devam edince yüzde 30'luk bir artış daha yaptık. Matematiksel olarak yüzde 80 oranında bir asgari ücret artışı yaptık. Aralık ayı geliyor. Yeniden durumu değerlendireceğiz. Kamu çalışanları arasında çok ciddi sorunlar vardı. Biz herkese adil bir şekilde ek gösterge verdik. Kamu çalışanlarımızı da koruduk. Enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

FOTOĞRAF 7 Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var. Prim gün sayısı esas alınacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak



Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.



Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.



Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak



1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı. Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu



Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek. EYT düzenlemesinde masada tek formül var Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.

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'EYT'Yİ ÇÖZECEĞİZ'

Yeni çalışmaların olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "EYT denilen bir mesele var. Onu çözeceğiz. Aralık ayında Meclis’e intikal ettireceğiz. Geçici işçiler sorununu çözüyoruz. Taşeron işçilerden geçmeyen yaklaşık 90 bin kişilik bir işçi kitlesi var. Onlara kamuda kadro veriyoruz. Türkiye'nin ne sorunu varsa onları çözüyoruz. Bunları seçim kazanmak için mi yapıyoruz? Hayır. Seçimi zaten biz kazanacağız. Bunları Türkiye'nin sorunlarını çözmek, bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz. Enflasyon meselesini de çözerek ileri doğru gideceğiz. Kendi kaynaklarıyla 300 milyar dolar üreten bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Dünyanın krizi derinleşecek ama Türkiye büyüyerek bu krizden çıkacak" dedi.

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'BATI UYGARLIĞININ HEGEMONİK ÜSTÜNLÜĞÜNÜN SONA ERDİĞİ BİR DÖNEM'

Şehir Buluşmaları'nın Türkiye'nin meselelerini tartışma, vatandaşın sorunlarını dinleme fırsatı verdiği için siyaseten çok değerli olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "Bu vesileyle bugün sizlerle karşı karşıya kaldığımız Türkiye'nin nerede durduğuna dair bazı sorunları paylaşmak istiyorum. Dünyada, Birleşmiş Milletler'de Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği meseleler, dünyada yaşanan büyük krizin ortaya koyduğu insanlık meselelerinin nasıl çözüleceğine dair önemli bir bakış açısını dile getiriyor. Geçtiğimiz iki yüzyıl batı hegemonik bir dönem yaşadı. Bugün yaşanan bütün krizler batının hegemonyasının çöküş döneminin belirtileri olarak değerlendirilmektedir. Birçok stratejist ve bilim adamı bu meseleyi tartışıyor. Gerçekten batı uygarlığının hegemonik üstünlüğünün sona erdiği bir dönem. Bunun son yüzyılı da Amerikan hegemonyasının çöküşü" diye konuştu.

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'TÜRKİYE BARIŞ KURUCU OLARAK ORTAYA ÇIKTI'

Amerika ve batı sistemi çökerken hegemonyasını kaybetse de konumlarını bir süre daha devam ettirebileceklerini ifade eden Bakan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Batının ekonomik sömürüsünü artırarak kurduğu bağımlılık ilişkisi döneminin ardından batı bu ilişkileri kaybediyor ama kendi konumunu sürdürmesinin yolları başka yerlerden geçiyor. Baskı ve şiddet araçlarıyla bunu sürdürmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri, dünyada savaşlar çıkarıyor. İç savaşlar çıkarıyor. Terör örgütlerini bunun için destekliyor. Bu batının istikrarsız hale getirdiği coğrafyaları kendine bağımlı kılma arayışıdır. Askeri darbelerle, askeri diktatörlerle iş birliği yaparak egemenlik ilişkisini devam ettirmek istiyor. Bütün bunlar batının krizini değiştiren yanlış bir siyasetin devam ettiğinin göstergesidir. Güç merkezi batıdan doğuya kayıyor. 25 sene önce Çin'in yükselişini görenler var. Bütün Asya ayağa kalkıyor. Hindistan yükseliyor. Orta Doğu değişiyor. Batı eski dünyasının üzerinde kurduğu hakimiyeti kaybedeceğini gördükçe şiddete dayalı politikayı sürdürüyor. Karşısına Türkiye çıkıyor. Türkiye bağımsızlık doğrultusunda siyasetini ortaya koydukça, batının sömürüye dayalı siyasetine 'Dünya beşten büyüktür' diyerek cevap verdi. 'Mazlumlar yalnız değildir' dedi. Türkiye mazlumların yanında oldu. Dünyanın en kritik savaş anında, sıkıştığı anda Türkiye barış kurucu olarak ortaya çıktı."

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'DÜNYA YENİ BİR DÖNEME, BARIŞA AÇIKTIR'

Avrupa açlıktan ölecekken tahıl koridorunu Türkiye'nin açtığını söyleyen Bakan Bilgin, şöyle devam etti:

"Dünyanın değiştiğini, batı kendi hegemonyasını kaybettiğini kabul etmek durumunda. Dünya yeni bir döneme, barışa, huzura, sömürü ilişkilerinin bittiği döneme açıktır. Sayın Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri'nde parkta dolaşıyor. Etrafını zenciler sarıyor. Bunu en fazla barışa, sömürüsüz dünyaya ihtiyaç duyan, batının tahakkümünün nasıl bir sömürü yarattığını bilen halkların çocukları hissediyor. Biz de bunu hissediyoruz. İmparatorluğu kaybettikten sonra yaklaşık yüzyıl batı yörüngesinde kalmış bir ülkeyiz. O yörüngeden çıkıyoruz. Bağımsız Türkiye lafını kim söylüyor? Yeni bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde biz siyaset yapıyoruz. Toplumun sorunlarını çözmek zorundayız. Türkiye'nin sorunlarının üstesinden gelmek bizim sorumluluğumuz ve görevimiz. Pandemi sonrası dünyada meydana gelen iki olay var. Biri enerji meselesi. İkincisi ulaştırma sistemleri ve tedarik zincirleri ile ortaya çıkan üretim problemi ve enflasyon problemi. Enflasyon en fazla bizi etkiliyor. Amerika'da yüzde 7-8 olması ciddi bir problem ama Amerika Birleşik Devletleri 20 trilyon dolardan fazla bir ekonomi. Almanya 4 trilyon civarında bir ekonomi. Türkiye bir trilyon eşiğinde olan bir ekonomi. Buna rağmen Türkiye enflasyona karşı ciddi bir mücadele veriyor."

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STAJYERLERİN SAĞLIK SİGORTASI

Öte yandan, stajyer sigortalarıyla ilgili gelen bir soruya Bakan Bilgin, stajyerlerin sağlık sigortasının olduğunu, ancak emeklilik sigortasının olmadığını ifade ederek bu konuyla ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.

FOTOĞRAF 21 Bakan Bilgin, \"EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin.\" ifadelerini kullandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda sona gelinirken Bakan Bilgin, Aralık ayını işaret etmişti. akan Bilgin, \"Sorunlar olduğunu ve bunların çözüleceğini belirten Bilgin, “Sorunların çözümü için tedbirler alıyoruz. Asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 80 arttırdık. Önümüzdeki dönem içerisinde sözleşmeli personel ve EYT sorununu çözüyoruz. Dosya dosya açarak çözeceğiz. Türkiye’nin emekçileri endişe etmesin. Türk devleti sosyal bir devlettir. Büyük Türkiye yolunda daha emin adımlar ile yürüyeceğiz” demişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini ifade etti.



\"MASADA SADECE BİR EYT FORMÜLÜMÜZ VAR\"



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT son durum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. \"Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz\" diye konuşmuştu. EYT İÇİN TEK FORMÜL NE?



2008 sonrası sigortalı olanlar için hizmet yılı erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, kadınlarda ise 20 yıllık hizmet süresi ve 7 bin 200 prim günü sayısı gerekli. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların yaş koşulunun kaldırılmasıyla ilgili bir formül hayata geçerse erkekler 9 bin günü, kadınlar 7 bin 200 günü tamamladığı takdirde yaşı beklemeden emekli olabilme imkanı buluyor. Aşamalı çalışma grupları olduğunu belirten Bilgin \"İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse kamuoyuyla paylaşacağız\" açıklamasında bulunmuştu. EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?



8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış olan çalışanlar EYT'li olarak kabul ediliyor. 4447 sayılı kanun emeklilik yaşını kademeli olarak artıran kanun 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdiği için bu tarihten önce sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar EYT'li olarak adlandırılıyor. Düzenleme bir aksaklık olmazsa Aralık veya Ocak ayında TBMM'ye gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin \"Bu konudaki teknik çalışma biraz daha zaman alacak, tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. EYT Aralık ayı gibi gündeme gelir\" açıklamasında bulunmuştu. 8 EYLÜL 1999’DA YAŞ KOŞULU GETİRİLDİ



4447 Sayılı Kanun’la, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlarda emeklilik yaşı 7000 prim günüyle kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanlara ise yaş koşulu getirildi ve prim günleri kademeli artırıldı. Buna göre, sigortalı çalışmaya 9 Eylül 1999 tarihinde başlayan erkek 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilir iken, 8 Eylül 1999 tarihinde çalışmaya başlayan erkek 5975 prim günüyle 58 yaşında; 23 Kasım 1998 tarihinde çalışmaya başlayan erkek ise 5900 prim günüyle 57 yaşında emekli olabilecek.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR 2022 EYT KİMLERİ KAPSIYOR?



EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 tarihinde önce ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan, prim ve yıl koşullarını sağladığı halde yaş şartını bekleyen sigortalıları kapsıyor. 8 Eylül 199'dan önce sigorta girişi olanlar için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi koşulu bulunuyor.



KADEMELİ EMEKLİLİK OLACAK MI?



Yıl şartı ve prim ödemeleri gibi emeklilik şartlarını yerine getirenlerin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmeleri bekleniyor. Yaş ve yıl koşulunu sağlayan herkes düzenlemenin çıkmasının ardından emeklilik hakkı kazanacak. Bu kişilerin yaş ve prim gün sayısına göre kademeli olarak emekklilk yolunun açılması bekleniyor. EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA ALT SINIR GELECEK Mİ?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde kıdemeli olarak geriye çekilme ihtimaller arasında yer alırken bir yaş sınırının getirilmesi de konuşulanlar arasında yer alıyor.



Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti, yeni bir yaş sınırının getirilmesi halinde emeklilik yıl ve prim şartını dolduranların belirlenen yaşı beklemeleri gerekecek. EYT'DE YENİ FORMÜL!



Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim ödemelerini tamamlayan binlerce emekli, yaş koşulunun kaldırılmasını talep ediyor.



Yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte 5400 prim günü olan Bağ-Kur'lular ve 3600 prim gününe sahip olan SSK'lılar erkek ise, 55 yaşında kadınsa 50 yaşında emeklilik hakkına sahip olacak. KESİNTİLİ EMEKLİLİK MODELİ UYGULANACAK MI?



Bazı Avrupa ülkelerinde, emeklilik yaşında kalan süre kadar maaştan kesinti yapılarak 'kesintili emeklilik' modeli uygulandı. Fakat Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hollanda ve Almanya modellerinin uygulanmayacağını duyurdu.



EYT NEDİR?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanların emekli olabilmeleri için öne sürülen yaş şartını hedefliyor.



Bu bağlamda prim ödemelerini ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar, 1999 yılında çıkarılan yasa doğrultusunda yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamıyor.



EYT çalışmaları, 1999 yılından önce sigorta girişi olanların emekli olup olmamalarıyla iligl olan yaş koşulunu değerlendiriyor. EYT'de formüller netleşiyor: Türkiye modeli için gözler aralık ayına çevrildi Emekli olmak için prim ve gün şartlarını yerine getiren milyonlarca SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşın gözü çıkacak EYT yasasında. Daha önce yaptığı konuşmada EYT'de 'Türkiye modeli' üzerinde durulduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sorunların çözüleceğini söyledi. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri... BiP'te paylaş

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'MİLLETİN MESELELERİNİ BU DARMADAĞIN YAPI ÇÖZÜME KAVUŞTURAMAZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hayatı seçimlerle geçmiş bir liderle çalışıyoruz. Kampanya dönemi dediğimizde bu dönemi sloganıyla, sahadaki çalışmasıyla ortaya koyarsınız. Kampanya çalışmasına başlamış vaziyetteyiz. 81 ilimizde bakanlarımız, milletvekillerimiz sokak sokak halkımızı dinlemeye devam edeceğiz. 2023 seçimlerine kadar ve seçimlerinden sonra neler yapacağımızı halkımızla paylaşma imkanı ortaya koyacağız. Dış politikada ortaya koymuş olduğumuz barışçıl politikalar ve dünya siyasetinin belirleme hamlelerinin vatandaşımız nezdinde karşılık bulduğunu görüyoruz. Bunu daha da arttırarak yola devam edeceğiz. Ülkemizin yeni bir vizyonla önümüzdeki sürece hazırlanması için gayret ortaya koyuyoruz. Avrupa enerji kriziyle bu kış baş başa kalmayla karşı karşıyayken, biz böyle bir sorunu vatandaşımızın yaşamaması için çaba sarf ederken, 6 artı 1'li masada birbirlerine çelme taktıklarını görüyoruz. Milletin basit meselelerini bile bu darmadağın yapı çözüme kavuşturamaz. Bugüne kadar 20 senedir önemli aşamalar kaydettik. 2023'ten sonra Türkiye için yeni bir yüzyıl başlıyor. Türkiye'nin her yerinde bu şehir buluşmaları ile bu seçimde AK Parti açık farkla birinci parti olacaktır."