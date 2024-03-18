Bakan Bolat: Bu istismar siyaseti 1 Nisan'da bitecek

"Onlar konuşur AK Parti yapar. Farkımız bu. Biz insanlar arasında ayrımcılık yapmadık. Kimseyi etnik, din, mezhep, gelir düzeyi olarak, rengi, cinsiyeti olarak asla ayırmadık. Buna Allah da şahit, herkes de şahit ama onlar Allah muhafaza iktidarı bir ele alsalar nasıl bir tek parti faşizmi gösterecekler. Bunu hep birlikte yaşadık, Gezi olaylarında da yaşadık. 10 sene önce burada Gezi olayları sırasında 2-3 hafta geçtiği halde sizler sokağa çıkamıyordunuz. Araçlarda taciz ediliyordunuz. Laf çarpılıyordu. AK Parti'nin Karşıyaka ilçe binasını kundaklamaya kalkmışlardı."