Bakan Bolat: Bu istismar siyaseti 1 Nisan'da bitecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Daha sonra teşkilat üyelerine hitap eden Bolat,
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın enerji ve heyecanla, gece gündüz uğraşıp didindiğini, İzmir'e gerçek belediyeciliği getirmek üzere çalıştığını söyledi.
Bakan Bolat, AK Parti döneminde İzmir'e 455 milyar liralık kamu yatırımı yapıldığını anlatarak,
"Bize oy vermediler, bizi seçmediler diye icraatlardan, hizmetlerden asla mahrum bırakılmadı İzmir. Türkiye'nin her tarafına ne yapılıyorsa İzmir'e de fazlasıyla yapıldı."
dedi.
İzmir'e yapılan yatırımları anlatan Bolat, şöyle konuştu:
- "Onlar konuşur AK Parti yapar. Farkımız bu. Biz insanlar arasında ayrımcılık yapmadık. Kimseyi etnik, din, mezhep, gelir düzeyi olarak, rengi, cinsiyeti olarak asla ayırmadık. Buna Allah da şahit, herkes de şahit ama onlar Allah muhafaza iktidarı bir ele alsalar nasıl bir tek parti faşizmi gösterecekler. Bunu hep birlikte yaşadık, Gezi olaylarında da yaşadık. 10 sene önce burada Gezi olayları sırasında 2-3 hafta geçtiği halde sizler sokağa çıkamıyordunuz. Araçlarda taciz ediliyordunuz. Laf çarpılıyordu. AK Parti'nin Karşıyaka ilçe binasını kundaklamaya kalkmışlardı."
'1 Nisan günü istismar siyaseti bitecek'
'1 Nisan günü istismar siyaseti bitecek'
Bakan Bolat, hastanelerin, okulların yenilendiğini aktararak, gelir, refah ve satın alma gücünün en az 3 katına yükseltildiğini ifade etti.
Kişi başına milli gelirin 3 bin 608 dolardan 13 bin 110 dolara çıkarıldığını dile getiren Bolat,
"238 milyar dolar olan milli gelir, 1 trilyon 118 milyar dolara çıkarıldı. Bir Türkiye ekonomisine 4,5 Türkiye ekonomisi daha eklenerek 5,5 Türkiye ekonomisi yapıldı. Daha iyisini de yapacağız. Canla başla çaba sarf ediyoruz."
diye konuştu.
Bolat,
İzmir esnafına geçen sene çok düşük maliyetli 20 milyar lira finansman desteği verdiklerini kaydederek, "Bu sene ilk 2 ayda 1,4 milyar lira yine bu finansman desteğini sağladık. Çiftçilerimizin gelirlerinin enflasyonun üstünde olmasını sağladık. İşçilerimize, asgari ücrete, memurlarımıza, emeklilerimize hep enflasyonun oldukça üzerinde ücret artışları sağladık."
ifadelerini kullandı.
Hükümetin ve AK Parti belediyelerinin yaptıkları hizmetleri kendileri yapmış gibi anlatmaya çalışanlar olduğunu belirten Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:
"Varsa yoksa sığındıkları market. İşte bir ürünün fiyatı zıpladı diye onu istismar etmeye çalışıyor ama bu seçimde soğan, patates istismarı yapabiliyorlar mı? Şeker, ayçiçek yağı, domates, salça, biber... Yapamıyorlar. Az bir şey kırmızı et fiyatlarında bir artış oldu. Kesime daha az hayvan gönderilince orada bir küçük sıkıntı oldu. Onun üzerinden, ramazan, seçim, ücret artışları üst üste gelince o konuyu istismar etmeye çalıştılar ama 1 Nisan günü göreceksiniz bu istismar siyaseti bitecek. Hizmet, eser siyaseti başlayacak."
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19 dakika önce