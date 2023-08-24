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Bakan Bolat DTÖ Genel Direktörü Okonjo ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında DTÖ Genel Direktörü Sayın Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldik. DTÖ üyesi bir ülke olarak, çok taraflı ticaret sisteminin adil ve sorunsuz işlemesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguladık" dedi.

13:58 . 24/08/2023 Perşembe
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da gerçekleştirilen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldi. 

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısı kapsamında DTÖ Genel Direktörü Sayın Dr. Ngozi Okonjo Iweala ile bir araya geldik. Uluslararası ticarete ilişkin kuralları koyan ve bu kurallara ilişkin anlaşmazlıkları çözümleyen tek uluslararası ekonomik örgüt olan DTÖ'nün işleyişine ilişkin gündemdeki konuları ele aldık. DTÖ üyesi bir ülke olarak, çok taraflı ticaret sisteminin adil ve sorunsuz işlemesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğimizi vurguladık" dedi.




#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Okonjo Iweala
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