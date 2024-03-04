Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımlar devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, daha fazla işbirliği ve daha fazla ticaret için Suudi Arabistan’da. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı el-Falih ile görüşen Bolat, “Belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik. Müteahhitlik, turizm, imalat sanayii, gıda ve sürdürülebilir kalkınma gibi birçok alandaki yatırım ve işbirliği fırsatlarını konuştuk” dedi.