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Bakan Bolat: Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımlar devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 27. Uluslararası İş Forumu (IBF) kapsamında gerçekleştirilen Yerleşik Müteahhitlerle İşbirliği Toplantısı'na katıldı. Bolat, Suudi Arabistan ile karşılıklı yatırımların devam edeceğini belirtti.

21:57 - 4/03/2024 Pazartesi
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıya, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih'in de iştirak ettiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan toplam 3 trilyon dolarlık yatırım ve müteahhitlik projelerinden küresel ölçekte saygınlığını kanıtlamış Türk firmalarının da arzu edilen payı almaları adına Al-Falih'in teşvik edici yönlendirmeleri olduğunu ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Al-Falih'in gösterdiği yakın işbirliğini, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin gelecek vizyonu açısından çok kıymetli buluyorum. Önümüzdeki dönemde gerek karşılıklı yatırımlar gerekse de müteahhitlik hizmetlerinin, ikili ekonomik ilişkilerimizin başlıca unsurları arasında yer almaya daha da güçlü bir şekilde devam edeceğine yürekten inanıyorum."


#Ömer Bolat
#Suudi Arabistan
#Riyad
#Yerleşik Müteahhitlerle İşbirliği Toplantısı
#Ticaret Bakanlığı
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