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Bakan Bolat'tan bayram mesajı: Bu bayramda da Filistin’deki kardeşlerimizin acılarının son bulması en büyük dileğimizdir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun ve dayanışmanın egemen olduğu bir gelecek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

11:38 - 10/04/2024 Çarşamba
AA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan Bayramı'nın anlamına ve önemine değindi.


İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da dikkati çeken Bolat,
"Ramazan Bayramı'nda, Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmü karşısında duruyor, dış ticarette güçlü adımlar atmaya devam ediyor, piyasa istikrarımızı sağlamlaştırıyor ve küresel barışa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz."
değerlendirmesinde bulundu.

Halkın refah ve mutluluğunun artırılması, Türkiye ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesi, fiyat istikrarı, mali istikrar ve dış ticarette dengeleme ile güçlü ekonomik istikrarın, ekonomideki temel öncelikler olduğunu vurgulayan Bolat, İsrail'in Filistin'de devam ettirdiği mezalime sessiz kalınmadığını, adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdıklarını aktardı.


Bolat, her bayramın bir umut, bir yenilenme vesilesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
  • Alemlere rahmet sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (S.A.V.), “Sonu cehennem azabından kurtuluştur” buyurdukları Ramazan ayının sonu mübarek Ramazan Bayramı’nda, Türkiye Cumhuriyeti olarak İsrail zulmü karşısında duruyor, dış ticarette güçlü adımlar atmaya devam ediyor, piyasa istikrarımızı sağlamlaştırıyor ve küresel barışa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Halkımızın refah ve mutluluğunun arttırılması, ülkemiz ekonomisinin güçlenmesi ve büyümesi, fiyat istikrarı, mali istikrar ve dış ticarette dengeleme ile güçlü ekonomik istikrar, ekonomideki temel önceliklerimizdir.

  • İsrail’in Filistin’de devam ettirdiği mezalime sessiz kalmıyor, adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her bayram bir umut, bir yenilenme vesilesidir. Bu bayramda da Filistin’deki kardeşlerimizin acılarının son bulması, adaletin ve barışın hâkim olması en büyük dileğimizdir.

  • Ülkemizde, İslam aleminde ve tüm dünyada huzurun ve dayanışmanın, refahın egemen olduğu daha iyi bir gelecek için Türkiye olarak her zaman elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz.

  • Milletçe Ramazan Bayramımız mübarek olsun.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Bayram Mesajı
#Ramazan Bayramı
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