Bakan Bolat'tan bayram mesajı: Bu bayramda da Filistin’deki kardeşlerimizin acılarının son bulması en büyük dileğimizdir

İsrail’in Filistin’de devam ettirdiği mezalime sessiz kalmıyor, adil ve kalıcı bir çözüm için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Her bayram bir umut, bir yenilenme vesilesidir. Bu bayramda da Filistin’deki kardeşlerimizin acılarının son bulması, adaletin ve barışın hâkim olması en büyük dileğimizdir.