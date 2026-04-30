Bakan Bolat'tan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki: İnsani yardım hakkı engellenemez

"Açlık, yokluk ve ağır kuşatma şartları altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkına ulaştırılmak istenen yardımların engellenmesi, hiçbir hukuk kuralı ve hiçbir insani değerle izah edilemez. Bugün yaşanan bu saldırı karşısında, uluslararası toplumun sessizliği kabul edilir değildir. İnsan hayatını ve insani yardım hakkını korumak, tüm dünyanın ortak sorumluluğudur. Bu hukuksuzluğa karşı, açık ve kararlı bir tavır ortaya konulması kaçınılmazdır. Türkiye olarak, zulme karşı mazlumun yanında durmaya, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını engelleyen her türlü girişime karşı sesimizi yükseltmeye ve adaletin tesisi için her platformda mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz"