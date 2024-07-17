Bakan Bolat'tan İtalya'da yoğun diplomasi trafiği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G7 Ticaret Bakanları Toplantısı için gittiği İtalya'da mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı ve G7 toplantısına katıldı.
İkili görüşmeler yaptı
Bakan Bolat, G7 toplantısının ardından Kanada İhracatı Teşvik, Uluslararası Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Mary Ng ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Karşılıklı ticaret hacminin artırılması, ikinci Türkiye-Kanada Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi toplantısının gerçekleştirilmesi, bu sayede iki ülke iş çevrelerinin bir araya gelerek potansiyel iş birliği alanlarını değerlendirmeleri ve karşılıklı yatırımların artırılması hususlarını ele aldık” dedi.