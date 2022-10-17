Bakan Bozdağ: Başörtüsü için hazırlanan anayasa teklifinde 24. ve 41. madde çalışması tamamlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" dedi.

"HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi yeni üyesi Muhterem İnce'nin yemin törenine katıldı.

Yemin töreninin ardından gazetecilerin yeni anayasa çalışması hakkında sorduğu soruyu yanıtlayan Bozdağ, hazırlıkların tamamlandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını söyledi.

Bakan Bozdağ, "24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. Bir takım görüşler çerçevesinde çalışma şekillendi. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bugün ki MKYK toplantısında sunulması istenirse sunarız ama şuan için gündemde yok" ifadelerini kullandı.

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ÖZGÜN Anayasanın 24 ve 41. maddeleri neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler" ifadelerini kullanmıştı.

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Anayasanın 24. maddesi neler, içeriği ne?

Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.

Anayasanın 41. maddesi nedir?

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. (1) (2)

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. (Ek fıkra: 7/5/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır. (1)Bu maddenin kenar başlığı “I. Ailenin korunması” iken, 7/5/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2)Bu fıkraya, 3/10/2001 tarih ve 4709 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ,”ve eşler arasında eşitliğe dayanır”ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

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