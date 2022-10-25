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POLİTİKA

Bakan Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Adalet Bakanı Bozdağ, Finlandiya'dan gelen heyetin bakanlık yetkilileriyle görüşeceğini söyledi. Terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunan Finlandiya ekibiyle teknik görüşmeler yürütüleceğini ifade eden Bozdağ, "NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar" dedi. Başörtüsü düzenlemesiyle ilgili de konuşan Bozdağ, düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu belirterek "Anayasanın 24'üncü ve 41. maddelerinde birer değişiklik yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağ duyurdu: Başörtüsü düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğana sunuldu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, başörtüsü düzenlemesiyle ilgili "Anayasanın 24'üncü ve 41. maddelerinde birer değişiklik yapılacak" dedi. Bozdağ, 41. maddenin birinci fıkrasının değiştirileceğini, 24. maddeye ise iki fıkra ekleneceğini ifade etti.

Erdoğan'a sunuldu

Bozdağ, başörtülü ve başı açık olan herkes için bir anayasal bir teminat getirildiğini söyledi.

Düzenlemenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu duyuran Bozdağ, ''Anayasa çalışmamız nihayete erdi. Sayın cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Takdir beyefendinin. Konuya ilişkin muhtemelen açıklama parti grup toplantısında olabilir. Ancak bu hafta yok'' dedi.

Finlandiya heyeti Türkiye'de

Bekir Bozdağ, "Finlandiya'dan heyet gelecek mi?" sorusuna "Uzmanlar düzeyinde Finlandiya’dan gelecek ekiple bakanlığımızdaki uzmanlar görüşecekler" şeklinde yanıt verdi. Bozdağ sözlerine şöyle devam etti:

  • "Teknik düzeyde istişare yapıyorlar, değerlendiriyorlar. Eğer bir açıklama gerektirecek durum olursa zaten bakanlık sitesinden duyururuz ya da ben yaparım, arkadaşlarımız yaparlar"

Finlandiya heyetiyle görüşmenin olumlu geçmesinin dilediğini ifade eden Bozdağ, "NATO’ya girmek istiyorlarsa sözlerini tutacaklar. Bizim İlk beyanlarımız çok açık. Bize verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Biz de sizin NATO’ya girişle ilgili sürecinizi tamamlayacağız. Süreç başladı ama tamamlanmadı. Tamamlama meclis onayıyla olacak. Dolayısıyla meclis onayı olmadıkça sürecin başlaması bittiği anlamına gelmez. Meclis noktayı koyacaktır. Onlar sözlerini tutarsa Türkiye zaten sözünde duran bir ülke. Sözünü tutar" açıklamasını yaptı.

Diyarbakır Cezaevi'nin adı değişecek mi?

Diyarbakı Cezaevi'nin müze olduğunu söyleyen Bakan Bozdağ, "Cezaevi yok artık kapattık. Kapısına kilit vurduk. Allaha şükür bir dönem de olsa kötü hatıralarla anılan bir cezaevimiz yok. Şu anda bu açıdan son derece önemli. Bundan sonra bilgileri Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'dan alacaksınız. Ne olacaksa ne yapacaksa o yapacak" dedi.

İnfaz düzenlemesi

Adalet Bakanı Bozdağ, infaz düzenlemesiyle ilgili de bilgi verdi.

Komisyonun çalıştığını ifade eden Bozdağ, "Şu anda yaptığımız taslak çalışmalar ayrı şimdi bir de nihayete erenler var. Uzun vadedi komisyonlar kurduk. Bir sürü zaten kurdukça da kamuoyuna duyuruyoruz. Bunlar çalışacaklar ama bir günde iki günde değil Bilim Komisyonu kuruyoruz. Hem kendi iç hukuku hem akademi hem adliye hem de uluslararası hukuku inceleyecekler. Bunlar zaman alacak onlar bitirdikten sonra biz gündeme alacağız. Biz şimdi başlıkları duyurduk. Yani niyetimizi açıkladık. Neler yapacağımıza dair hedefleri ortaya koyduk. Ama muhtevayı henüz netleştiremedik. Bunlar seçimden sonra tıkır tıkır yapacağız" açıklamasını yaptı.

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