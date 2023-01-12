Bakan Bozdağ: Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz"
Ayrıntılar geliyor...
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