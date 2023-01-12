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POLİTİKA

Bakan Bozdağ: Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7’nci Yargı Paketi’yle ilgli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ; 7’nci Yargı Paketi’yle arabuluculuğun kapsamının genişletileceğini söyledi. Bozdağ, "Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Bozdağ: Kira alacakları arabuluculuk kapsamına alınacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kira alacakları, kat mülkiyeti ihtilafları, komşuluk hukukundan kaynaklı ihtilaflar gibi konuları arabulucuk kapsamına alıyoruz"

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