Bakan Bozdağ 'Öcalan iddialarını' bir kez daha yalanladı: Terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için söyleniyor

Kandil'deki terör ininden yükselen ''Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız, Kılıçdaroğlu'na şans verin'' sesleri sonrası Kılıçdaroğlu, bölücülere methiyeler düzmeye başladı. Katıldığı canlı yayında kirli ittifakı kendi ağzıyla itiraf eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim görüşümüz net, HDP'nin görüşü net. HDP bütün bileşenleriyle bize destek veriyor. Biz bu destekten memnunuz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP, meydanlarda yaptıkları kutlamalarda bebek katili Öcalan için özgürlük vaatlerinde bulunmaya devam etti. HDP'nin seçime listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti seçmenleri, Terörist başı Öcalan için "Abdullah Öcalan eğer yakalandıysa benim dilimi savunmak için çıktı oraya" savunmasını yaptı. Katil Öcalan için ''özgür olmadığı takdirde kimse özgür olamayacak'' diyerek tehditler savuran şahıs, "Kimse bizimle kardeşçe yaşamadığı sürece biz de kimse ile kardeşçe yaşamayız" dedi.