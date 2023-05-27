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Bakan Bozdağ 'Öcalan iddialarını' bir kez daha yalanladı: Terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için söyleniyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz" dedi.

12:51 . 27/05/2023 Cumartesi
AA
Bozdağ, "Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" dedi.

Bozdağ, "Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu’na verdiği desteği gizlemeye yetmez" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Öcalan iddialarına cevap: Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin Öcalan iddialarına cevap: Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında muhalefetin 'AK Parti'nin Öcalan'ı çıkarmak için af getirmeye çalıştığı' iddialarına değinerek, "Şimdi Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı. Güya AK Parti Öcalan'ı af getirmek için girişimde bulunmuş. Bu zatın tasarıyı imzalayanlar olarak zikrettiği isimler o tarihte bakanlar kurulu üyesi bile değiller." dedi. Öte yandan Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinden sonra depremzedelere yönelik başlayan saldırılardan Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumlu olduğunu söyledi. PKK'nın Kılıçdaroğlu'na desteğine de değinen Erdoğan, "Daha kundaktaki bebekleri sivilleri katlederken bir kez olsun pişmanlık duymayan canileri neden Kılıçdaroğlu'ndan özür dilemiştir?" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı
Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP seçmeni tehdit savurmaya başladı

Kandil'deki terör ininden yükselen ''Kılıçdaroğlu'na oy verin yoksa iç savaş çıkartırız, Kılıçdaroğlu'na şans verin'' sesleri sonrası Kılıçdaroğlu, bölücülere methiyeler düzmeye başladı. Katıldığı canlı yayında kirli ittifakı kendi ağzıyla itiraf eden Kılıçdaroğlu, ''Bizim görüşümüz net, HDP'nin görüşü net. HDP bütün bileşenleriyle bize destek veriyor. Biz bu destekten memnunuz'' şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'ndan rüzgarı alan HDP, meydanlarda yaptıkları kutlamalarda bebek katili Öcalan için özgürlük vaatlerinde bulunmaya devam etti. HDP'nin seçime listelerinden gireceği Yeşil Sol Parti seçmenleri, Terörist başı Öcalan için "Abdullah Öcalan eğer yakalandıysa benim dilimi savunmak için çıktı oraya" savunmasını yaptı. Katil Öcalan için ''özgür olmadığı takdirde kimse özgür olamayacak'' diyerek tehditler savuran şahıs, "Kimse bizimle kardeşçe yaşamadığı sürece biz de kimse ile kardeşçe yaşamayız" dedi.



#Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
#imralı
#PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan
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