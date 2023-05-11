HDP'li Nuran Emir: İmralı kapıları açılana ve Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız

Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.
14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda terörist başı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.
HDP'li Nuran Emir'den skandal sözler: Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız
Mitingde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"İmralı kapıları açılan kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız."