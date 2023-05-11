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HDP'li Nuran Emir: İmralı kapıları açılana ve Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'liler meydanlarda PKK elebaşı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör paçavraları eşliğinde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal bir açıklama yaptı. HDP'li Emir, "İmralı kapıları açılana kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız." dedi.

11:23 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.

Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'liler meydanlarda terörist başı Öcalan lehine konuşmalar yapmaya devam ediyor. Şırnak'ın Cizre ilçesine terör örgütü paçavraları eşliğinde miting gerçekleştiren HDP'liler PKK elebaşı Öcalan için sloganlar attı.



HDP'li Nuran Emir'den skandal sözler: Öcalan aramızda olana kadar durmayacağız

Mitingde konuşan HDP'li Nuran Emir, skandal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İmralı kapıları açılan kadar Öcalan özgür ve aramızda olana kadar, binlerce tutsağımız evlerine dönene kadar sizin yanınızda ve mücadelenin takipçisi olacağız."

HDP'li Mithat Sancar ise terör paçavralarıyla AK Parti aleyhine slogan atan kalabalığa,
"AK Parti ve Erdoğan 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla gidecek sizlerin iradesiyle gidecek."
diye cevap verdi.
#HDP
#PKK
#Cizre
#Nuran Emir
#Mithat Sancar
#Öcalan
2 saat önce
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