Kılıçdaroğlu’nun skandal Van mitingi: 'Öcalan' sloganı atan iki kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları yapanlar, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar BAYKAR. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz'' açıklamasında bulundu. 'Yeni artışlarla çalışanımızı rahatlatacağız' diyen Erdoğan, ''Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan artışlar yapacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı'' ifadelerini kullandı.