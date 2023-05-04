|
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun skandal Van mitingi: 'Öcalan' sloganı atan iki kişi gözaltına alındı

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP destekli Van mitingine giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişi gözaltına alındı.

13:56 . 4/05/2023 Perşembe
Diğer
Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

CHP tarafından 2 Mayıs günü Beşyol Meydanı’nda düzenlenen ve HDP’nin de desteklediği mitingde sık sık ‘Başkan Selo’ sloganları atılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da çıktığı platformda kalabalığı ‘zafer işareti’ yaparak selamlamıştı.

Mitinge giderken “Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan” sloganı atan 2 kişinin görüntüleri sosyal medyaya düşmüştü.


Görüntüler üzerine harekete geçen Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin evlatlarıyla ABD'lileri mukayese edemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin evlatlarıyla ABD'lileri mukayese edemeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Kürt kardeşlerimi çok aldattılar, hala da aldatıyorlar. İstanbul'daki, Atatürk Havalimanı'ndaki Teknofest'i hazmedebildiler mi? Şimdi de aynı yeri ABD'li şirketlere devretme sözü veriyorlar. O şirketle ben 15 sene önce görüştüm. Yatırım yapacağız, dediler. Ne istiyorsanız verelim, dedim. Gelmediler. Bunlar vatansever değil, gelip de bu yatırımları yapmazlar. İHA'ları yapanlar, SİHA'ları, Akıncı'yı yapan, Kızılelma'yı yapanlar BAYKAR. Bu milletin evlatları ile onları mukayese edemeyiz'' açıklamasında bulundu. 'Yeni artışlarla çalışanımızı rahatlatacağız' diyen Erdoğan, ''Temmuz ayında hem enflasyon farkını hem refah payını dikkate alan artışlar yapacağız. Nereden nerelere geldik. Eğitimden sağlığa her alanda standartları en yükseğe biz çıkardı'' ifadelerini kullandı.


#CHP
#HDP
#seçim
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.