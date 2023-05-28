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Bakan Bozdağ oyunu kullandı: Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum

Oyunu kullanan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye davet ediyorum" dedi. Bozdağ, seçimin yol açıcı olması için dua ettiğini söyledi.

11:52 . 28/05/2023 Pazar
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vatandaşlar sandıklara gitti.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili seçilen Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ
, oyunu bu kentte kullandı.

Bozdağ, "Seçimin 2. turunda oyumu milletimizin geleceği için, huzur, refah, güven ve istikrarın devamı için kullandım." dedi.

Yüksek katılım beklentisi

Sonucun hayırlı olmasını dileyen Bozdağ, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

Seçimlerimizin milletimize, ülkemize, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Oyumu, milletimizin ve ülkemizin geleceği için; huzur, refah ve istikrarın devamı için kullandım.

Gördüğüm kadarıyla Şanlıurfa'mızda ve ülkemizin dört bir yanında seçimin başladığı andan şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Milletimizin, milli iradesine ve demokrasisine sahip çıkması mükemmel.

Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızı sandığa gelmeye, milletimizin ve ülkemizin geleceği için siyasi tercihini sandığa yansıtmaya davet ediyorum.

"Geleceğimiz için yol açıcı olsun diye dua ediyorum"

Adalet Bakanı, "Bir oy çok kıymetli. Onun için geleceğe dair söz söylemenin yolu da sandıktır." dediği konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

İnşallah vatandaşlarımız sandığa gelerek tercihlerini yansıtırlar. Milletimizin geleceğini kime emanet edeceğimize ortaklaşa karar vermiş oluruz.

Seçimlerimiz, geleceğimiz için yol açıcı, yol gösterici olsun diye dua ediyorum.




#Bekir Bozdağ
#seçim
#oy
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