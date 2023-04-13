Bakan Bozdağ seçim bölgesine yerli otomobil Togg ile gidecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Çocuk Görüşme Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Bozdağ burada yaptığı açıklamada "Aile mahkemelerini biz kurduk. Önce aile mahkemesi diye bir şey yoktu. 6284'ü biz çıkardık. Bizden önce böyle bir kanun yoktu. Çocukları Koruma Kanunu diye bir kanunumuz da yoktu. Onu da biz çıkardık. Çocukların aileleri ile görüşmesine dair mahkeme kararlarının icrasını adeta bir icra işlemi olarak gördük yıllardır. Yasada yaptığımız değişiklikten sonra bu ayıptan Türkiye'yi kurtardık" ifadelerini kullandı.