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Bakan Bozdağ seçim bölgesine yerli otomobil Togg ile gidecek

Adalet Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili 1. Sıra Adayı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da düzenlenecek programlara yerli otomobil Togg ile giriş yapacak.

12:02 . 13/04/2023 Perşembe
Diğer
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

AK Parti
Şanlıurfa İl Teşkilatı 28. Dönem Milletvekili adaylarını tanıtmak amacıyla tanıtım programı düzenliyor. Şanlıurfa Kapalı Spor Salonu'nda yarın saat 13.30'da düzenlenecek olan programa AK Parti Milletvekili adayı Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ
'da katılacak.

Bakan Bozdağ, seçim bölgesine Togg ile giriş yapacak.

Aday tanıtım programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ,
"Şanlıurfa 28. Yasama Dönemi milletvekili adaylarımızı tanıtmak ve Şanlıurfalı kardeşlerimizle akdimizi yenilemek için Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.30’daki büyük buluşmaya tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimi davet ediyorum."
dedi.


#Bekir Bozdağ
#Togg
#Şanlıurfa
39 dakika önce
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