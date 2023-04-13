Bakan Bozdağ seçim bölgesine yerli otomobil Togg ile gidecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
AK Parti
Şanlıurfa İl Teşkilatı 28. Dönem Milletvekili adaylarını tanıtmak amacıyla tanıtım programı düzenliyor. Şanlıurfa Kapalı Spor Salonu'nda yarın saat 13.30'da düzenlenecek olan programa AK Parti Milletvekili adayı Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ
'da katılacak.
Bakan Bozdağ, seçim bölgesine Togg ile giriş yapacak.
Aday tanıtım programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bozdağ,
"Şanlıurfa 28. Yasama Dönemi milletvekili adaylarımızı tanıtmak ve Şanlıurfalı kardeşlerimizle akdimizi yenilemek için Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.30’daki büyük buluşmaya tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimi davet ediyorum."
dedi.
#Bekir Bozdağ
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39 dakika önce