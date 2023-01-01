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Bakan Bozdağ: Seçim kanunundaki değişikliklerin uygulanacağını açıkladı

Adalet Bakanı Bozdağ seçim yasasına ilişkin açıklamada bulundu. Bozdağ, "Bir yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
21:16 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Ayrıntılar geliyor...

#Seçim yasası
#Beki Bozdağ
#Adalet Bakanlığı
#2023 Seçimi
1 saat önce
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Bakan Bozdağ: Seçim kanunundaki değişikliklerin uygulanacağını açıkladı
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