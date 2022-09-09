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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan barolara tepki: Tereddüt etmeyiz

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna ilişkin yaptığı açıklamada “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde yeni bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağdan barolara tepki: Tereddüt etmeyiz
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan 81 il barosuna ilişkin yaptığı açıklamada “Siyasi hesaplaşma ruhuyla hareket edildiği takdirde burada yeni bir düzenleme yaparak vatandaşlarımızın memnun olacağı, avukatlarımızın da ‘Allah razı olsun’ diyeceği bir uygulamayı hayata geçirmekte tereddüt etmeyiz.” dedi.
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