Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'ye verdiği sözü mü yoksa Özdağ'la imzaladığı protokol mü yalan

Bozdağ, "Değerli hemşehrilerim, sandığa giderken hepimiz pek çok şeyi duyduk, gördük ve değerlendirdik. Liderleri dinledik ve değerlendirdik. 14 Mayıs'ta karar verdik. Şimdi 2 adayla seçime gidiyoruz. 28 Mayıs'ta nihai vereceğiniz kararla Türkiye'nin geleceğini 5 yıl kime emanet edeceğimize karar vereceğiz. Şimdi soru şu; Türkiye'nin geleceğini Kılıçdaroğlu’na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye mi teslim edeceğiz. Millet, bu 2 sorunun birini evet diyecek. Elbette hepiniz adayların yaptıklarına bakmalısınız, milletin önüne koydukları vaatler son derece önemlidir. Baktığınız zaman Kılıçdaroğlu verdiği sözleri, bugüne kadar yerine getirmeyen bir liderdir. 2019 seçimlerini hatırlayın; tek bir işçi işinden olmayacak demişti. Namus ve şeref sözü vermişti, sadece İstanbul'da 15 binden fazla insanı işten çıkardılar. Ekmeğini elinden aldılar. Diğer belediyeler de çıkardı" dedi.