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Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: HDP'ye verdiği sözü mü yoksa Özdağ'la imzaladığı protokol mü yalan

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "HDP'ye gönül veren seçmenlere, 'kayyumları kaldıracağım' diyor. Diğer bir yandan Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde 'kayyumlar devam edecektir' diyor. Bu iki sözü söyleyen de Kılıçdaroğlu. Bu iki sözden biri yalandır. Burada soruyorum; HDP'ye verdiği sözde mi yoksa Özdağ'la imzaladığı protokolde mi yalan söylüyor" dedi.

13:57 . 26/05/2023 Friday
DHA
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ esnafı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ esnafı ziyaret etti.

Bakan Bozdağ, geldiği Şanlıurfa'da AK Parti Siverek İlçe Bakanlığı'nı ziyaret edip, açıklamalarda bulundu. İkinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimine ilişkin konuşan Bozdağ, milletin nihai bir karar vereceğini, ülkeyi 5 yıl boyunca sözünde duran bir lidere emanet edeceğini söyledi.


Bozdağ, "Değerli hemşehrilerim, sandığa giderken hepimiz pek çok şeyi duyduk, gördük ve değerlendirdik. Liderleri dinledik ve değerlendirdik. 14 Mayıs'ta karar verdik. Şimdi 2 adayla seçime gidiyoruz. 28 Mayıs'ta nihai vereceğiniz kararla Türkiye'nin geleceğini 5 yıl kime emanet edeceğimize karar vereceğiz. Şimdi soru şu; Türkiye'nin geleceğini Kılıçdaroğlu’na mı yoksa Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye mi teslim edeceğiz. Millet, bu 2 sorunun birini evet diyecek. Elbette hepiniz adayların yaptıklarına bakmalısınız, milletin önüne koydukları vaatler son derece önemlidir. Baktığınız zaman Kılıçdaroğlu verdiği sözleri, bugüne kadar yerine getirmeyen bir liderdir. 2019 seçimlerini hatırlayın; tek bir işçi işinden olmayacak demişti. Namus ve şeref sözü vermişti, sadece İstanbul'da 15 binden fazla insanı işten çıkardılar. Ekmeğini elinden aldılar. Diğer belediyeler de çıkardı" dedi.

"Artık millet bu söze inanmıyor"

Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole ilişkin de konuşan Bozdağ, "Sana söz deyip meydanlarda konuşuyor. Artık millet bu söze inanmıyor. Yeşil Sol Parti'ye, HDP'ye gönül veren seçmenlere, 'kayyumları kaldıracağım' diyor. Diğer bir yandan Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde 'kayyumlar devam edecektir' diyor. Bu iki sözü söyleyen de Kılıçdaroğlu. Bu iki sözden biri yalandır. Burada soruyorum; Yeşil Sol Parti ve HDP'ye verdiği sözde mi yoksa Özdağ'la imzaladığı protokolde mi yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu, HDP'ye oy veren seçmenlerin daha oylarına muhtaçken sattı" diye konuştu.

Bozdağ, konuşmasının ardından esnaf ziyareti yaptı.




#Adalet Bakanlığı
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