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Özdağ 'Kazanırsa iç savaş çıkar' dediği Kılıçdaroğlu'nun afişini parti binasına astırdı

İkinci turda Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamasının ardından sığınmacıları İçişleri Bakanı olarak yollayacağını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yeni bir atak geldi. Özdağ, 'Kazanırsa iç savaş çıkar' dediği Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu afişi Zafer Partisi Genel Merkezi'ne astırdı.

17:35 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana olduğu bir afiş asıldı.

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana olduğu bir afiş asıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yedili Masa üyelerini sert sözlerle eleştiren ve 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Özdağ Kılıçdaroğlu bir mutabakat metni imzaladı.

Özdağ ve Kılıçdaroğlu protokol imzaladı

Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolün 7 maddesi şu şekilde:

-Anayasamızın ilk 4 maddesi ve 66. madde de yer alan Türk Vatandaşlığı konusundaki tanımı ve içeriği korunacaktır.
-1924 yılında kurulan milli-üniter-laik devletten asla taviz verilmeyecektir. Bu değerlere bağlı kalınacaktır.
-Başta Suriyeliler olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçaklar en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderilecektir.
-Devletin varlığı ve bütünlüğünü hedef alan başta FETÖ, PKK, IŞİD olmak üzere bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edilecektir. Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir. Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir. Türkiye’nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyecektir.
-Devletin bütün birimlerinde yapılacak görevlendirmelerde sadakat değil, liyakatin esas alınması sağlanacaktır.
-Bütün yolsuzluklar ile hukuk çerçevesinde çok etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
-Devletin vatandaşına karşı şeffaf olunması ve açık davranması konularında tam mutabakata varılmıştır.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu afişi

Gelişmelerin ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana yer aldığı bir afiş asıldı. Zafer Partisi binasına asılan afişte "Güzel ülkemiz göçmenistan mı olsun, Türkiye olarak mı kalsın? Türkiye diyorsan..." ifadesi yer aldı.


Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akıllara 'Kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar' sözleri geldi
Özdağ Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı: Akıllara 'Kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar' sözleri geldi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ'ın bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" sözleri dinleyenlerin kafasını da karıştırdı. Özdağ'ın desteklemeyi planladığı Kılıçdaroğlu ve Yedili İttifak üyelerinin teröre karşı kayyum uygulamasına her seferinde karşı çıktığı biliniyor. Kendi içinde çelişkilerle ilerleyen sürecin yarın kesinleşeceği belirtildi. Özdağ'ın bu videosu Yeni Şafak’ın sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla fazla izlendi.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı
Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın anlaştığı maddeler servis edildi: HDP istedi 'taviz yok' denilen 'kayyum' şartı çıkarıldı

Seçimlerin ilk turunda sandıktan bozgunla ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'a oy veren vatandaşlardan oy devşirebilmek için 'milliyetçi' söylemlere başvurdu. Oğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun yedi maddede anlaşma sağladığı ifade edildi. Özdağ, bugün yaptığı açıklamada, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" demişti. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz tarafından açıklanan uzlaşı maddelerinde kayyum şartının yer almaması dikkat çekti. Bilindiği üzere terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP de Kılıçdaroğlu'na destek vermiş, 'kayyum' ve 'terör tutuklularına özgürlük' sözü almıştı.

Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat
Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasında 'iç savaş çıkartacak' mutabakat

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda ağır bir yenilgi aldı. Kılıçdaroğlu, terör örgütleriyle iş birliği yapmasına ve terör tutuklularına 'özgürlük vadetmesine milliyetçilerden gelen tepkiler sonrası söylemlerini değiştirdi. CHP lideri, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alması sonrası soluğu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanında aldı. CHP medyasında yer alan haberlere göre; Kılıçdaroğlu ile Özdağ bir mutabakat metni imzaladı ve bunun duyurusunu da yarın kamuoyuna yapacak. Bu gelişme Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa ülkede iç savaş çıkar" sözlerini akıllara getirdi.



#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
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