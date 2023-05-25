Özdağ 'Kazanırsa iç savaş çıkar' dediği Kılıçdaroğlu'nun afişini parti binasına astırdı

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yan yana olduğu bir afiş asıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı.
Geçtiğimiz dönemde yaptığı açıklamalarda Yedili Masa üyelerini sert sözlerle eleştiren ve 'Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş çıkar' diyen Özdağ Kılıçdaroğlu bir mutabakat metni imzaladı.
Özdağ ve Kılıçdaroğlu protokol imzaladı
Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolün 7 maddesi şu şekilde:
Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu afişi
Gelişmelerin ardından Zafer Partisi Genel Merkezi'ne Özdağ ve Kılıçdaroğlu'nun yan yana yer aldığı bir afiş asıldı. Zafer Partisi binasına asılan afişte "Güzel ülkemiz göçmenistan mı olsun, Türkiye olarak mı kalsın? Türkiye diyorsan..." ifadesi yer aldı.