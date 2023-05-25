Özdağ 'Kazanırsa iç savaş çıkar' dediği Kılıçdaroğlu'nun afişini parti binasına astırdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda destekleyeceklerini açıkladı. Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söylediği sözler tekrar gündem oldu. Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özdağ'ın bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Teröre destek veren belediyelere devlet görevlilerinin kayyum olarak atanmasının devam etmesini istiyoruz" sözleri dinleyenlerin kafasını da karıştırdı. Özdağ'ın desteklemeyi planladığı Kılıçdaroğlu ve Yedili İttifak üyelerinin teröre karşı kayyum uygulamasına her seferinde karşı çıktığı biliniyor. Kendi içinde çelişkilerle ilerleyen sürecin yarın kesinleşeceği belirtildi. Özdağ'ın bu videosu Yeni Şafak’ın sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla fazla izlendi.