Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi: Yenilgiye şimdiden bahane uyduruyor

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Bakan Bozdağ
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'unun 'YSK'ya güvenmiyorum" sözlerine tepki gösterdi.
CHP ve İyi Parti'nin anayasa değişikliği teklifine karşı tutumlarına değinen Bozdağ, şunları söyledi:
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini reddetmesinin oybirliği ile alınmış isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Bozdağ, tamamiyle mahkemenin takdirinde olan bir konu olduğunu dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalarının kaldırılmasına karar verdiği, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz, kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.
Bakan Bozdağ konuya ilişkin, "Sürekli hastalık, kocama gibi hallerde cezaların kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Kenan Deniz ve İlhan Kılıç ile ilgili adli tıp "kocamışlık hali" raporu vermiştir. Buna istinaden sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmıştır. Hakkı Kılınç ile ilgili de bir rapor verildi sayın Cumhurbaşkanı'na onu da yeni gönderdik" dedi.