Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na YSK tepkisi: Yenilgiye şimdiden bahane uyduruyor

Önergeyi bahane için sunduklarını düşündüğünü ifade eden Bozdağ, "Samimiler ise gelsinler Genel Kurul'da destek olsunlar. Gelin bu konuyu siyasal istismar malzemesi olmaktan çıkaralım. Kadın ve erkek arasında kurulabileceğinin Anayasaya yazılmasının neresi yanlış. Ben oy birliği ile çıksın isterdim yakışan da budur. Oy birliği ile çıkması gereken bir anayasa değişikliği teklifi yine bertaraf edilmek üzere"