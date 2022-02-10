Bakan Bozdağ'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması: Gereken adımları atacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.
'Hekimler de hakimler gibi korunacak'
Ziyarete ilişkin fotoğrafı da paylaşan Bozdağ, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ’a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız. https://t.co/TwvvsU8bS4
'Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız'
Sağlık Bakanı Koca da Bakan Bozdağ'ın paylaşımını alıntılayarak, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız" mesajını paylaştı.