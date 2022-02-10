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POLİTİKA

Bakan Bozdağ'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması: Gereken adımları atacağız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile verimli istişare yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bozdağdan sağlık çalışanlarına şiddet açıklaması: Gereken adımları atacağız
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.

'Hekimler de hakimler gibi korunacak'


Ziyarete ilişkin fotoğrafı da paylaşan Bozdağ, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile Adalet Bakanlığında verimli bir istişare yaptık. Tazminat talepleri karşısında hekimler de hakimler gibi korunacak. Sağlık çalışanlarına karşı şiddet konusunda yeni adımlar atacağız. Detayları yakında kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

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'Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız'

Sağlık Bakanı Koca da Bakan Bozdağ'ın paylaşımını alıntılayarak, "Adalet Bakanımız Bekir Bozdağ'a gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederim. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız sağlıkta şiddetin engellenmesi ve malpraktis davaları konusunda somut tutumları için şükranlarımı sunuyorum. Adaletin gerektirdiği sonuçlara birlikte ulaşacağız" mesajını paylaştı.

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Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor: Doktora aşı dayağı
FOTOĞRAF 13
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Olay, dün saat 12.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki aile sağlık merkezinde meydana geldi. Mehmet Saib E., anne ve babası ile gelerek koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi.
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Öğle paydosunda olduklarını söyleyen Dr. Velit Çelebi, 25 dakika sonra başlayacak mesaiyi beklemesi gerektiğini ve saat 13.00'te BioNTech için 6 kişi dolduğunda aşısının yapılacağını bildirdi.
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Aldığı bu yanıta sinirlenen Mehmet Saib E., bir anda Dr. Velit Çelebi'ye tekme ve yumruklarla saldırdı.
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Aile sağlık merkezinde bulunanlar araya girip doktoru saldırganın elinden kurtardı.
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Doktorun şikayeti üzerine Mehmet Saib E. gözaltına alındı. Poliste ifadesi alınan Mehmet Saib E., savcının talimatı ile serbest bırakıldı.Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Dr. Çelebi uğradığı saldırıyı anlattı.
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Dr. Velit Çelebi, \"Saat 12.35 sıralarıydı. Bağrışma seslerini duydum. Kızgın şekilde konuşan birini duydum. Yandaki doktora aşı randevusu aldığını söyledi. Şu an öğle arasında olduğumuzu ve arkadaşlarımızın 25 dakika sonra aşı yapmaya başlayacağını söyledim. Hem 6 kişi toplanmadan aşı yapamayacağımızı da söyledim. O da hiddetlenmeye başladı. 'Yapmanız lazım' dedi. Üzerime yürüdü. Ben de, 'Ne için üzerime geliyorsun' dedim. Gitmesini söyledim. Daha çok hiddetlendi. Bir anda yumruklamaya başladı. 6-7 kez şiddetli bir şekilde vurdu. Ben olayı anlamaya çalışırken, arkadaşlarımız bizi ayırdı. Olay bu şekilde bitti. Küfür ede ede dışarı çıktı. Ben gidip, şikayetçi oldum\" dedi.
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Çelebi, \"Canavarca hisle saldırdı. Sanki intikam, hırsını alır gibi yaptı. Ben bu olayı verdiğimiz hizmete yakıştıramadım. Çok üzüldüm. Senenin son gününde yapılan bu hakarete, şiddete, tüm kalbimizle kırıldık\" şeklinde konuştu.
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Şiddet anlarına tanık olan hemşire Merve Nur Yavuz, \"Yakınları ile buraya geldi. Yakınlarının anne ve babası olduğunu söyledi. BioNTech aşı randevularının olduğunu söyledi. Ben de öğle arasında olduğumuzu ve aşı için 6 kişinin toplanması gerektiğini söyledim. Daha sonra küfretti. Bağırmaya başladı. Hakaretlerde bulundu.
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Doktorumuz olayı duyduğu için kapısını açıp, geldi. Tekrar bağırmaya başladı. Doktorumuz bu şekilde davranamayacağını ve çıkması gerektiğini söyledi. Daha sonra doktorumuza saldırı da bulundu. Yumruklar havada uçuştu. Biz günde en 100 tane aşı yapıyoruz. Bunların ayarlanması ile uğraşıyoruz. Bunun karşılığı bu olmamalı\" ifadelerini kullandı.
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Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor: Doktora aşı dayağı
İstanbul öğle paydosunda aşı olmaya gelen kişi kendisine mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyleyen Dr. Velit Çelebi'ye saldırdı. Doktorun yaralandığı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinin alınması ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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