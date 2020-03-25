Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17'sine gönderdik"

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen vatandaşlar, alınan önlemler ve Avrupa'daki son durumu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt önemli açıklamalarda bulundu. Yurt dışında 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini belirten Çavuşoğlu, "8 ülkeden 2 bin 721 öğrencimizi yurda getirdik" dedi.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, gündeme ilişki açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/j5ttMY1KNh — Yeni Şafak #EvdeKal🏡 (@yenisafak) March 25, 2020

Gelenler 14 gün karantinada kalacak

Yurt içindeki yabancı vatandaşların ülkesine gitmesine de yardımcı olmaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'in başkanlığında. Dün akşam itibariyle 11 sefer ile 8 ülkeden 2721 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan'dan da öğrenciler gelmek istedi. Mısır'a giden uçağımız Sudan'daki öğrencilerimizi aldık. KKTC'den de öğrencilerimiz getirildi. 14 günlük karantinaya alınmış oldular. Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildiler. Fas'taki vatandaşlarımızı da ülkemize getirdik. 20 bin Pakistanlı var. 1 tanesinin kalp ritminde problem vardı. Diğerlerini de misafir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

HAYAT Yurt dışından gelen karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip: Tek tek aranıp kontrol ediliyorlar

Yurt dışında 32 Türk vatandaşının vefat ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Aileler bazı cenazeleri Türkiye'ye getirmek istedi. Gerekli tedbirler alınıyor ve gerekli destek veriliyor" dedi.

Herkes bizden tıbbi malzeme talep ediyor

69 ülkeden tıbbi yardım malzemesi talebi geldiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar 17 ülkeye yardım gönderebildik. Dün ispanya Başbakanı Pedro Sánchez ile telefonda görüştüm. Kayıplarından dolayı başsağlığı diledim. Kendisi bizden maske talep etti. Gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. En zengin ülke olmasak da cömert bir ülkeyiz. Ama öncelik kendi vatandaşlarımızın sağlığı, ihtiyaç fazlasını ihraç edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

REKLAM

DÜNYA ‘Ne olur beni İtalya’dan kurtarın’ tweeti atmıştı Türkiye’ye getirildi

Yaşlılar evde kalsın

Bakan Çavuşoğlu yaşlıların evden çıkmasının yasaklanmasıyla ilgili bir soru üzerine "65 yaş üstü vatandaşlara ceza olsun diye böyle bir karar almadık. Bilim Kurulu doğrultusunda bu kararı aldık. Önemli olan onların sağlığı. Belediye, zabıta, polis gerekli desteği onlara verip tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yeter ki onlar sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.