‘Ne olur beni İtalya’dan kurtarın’ tweeti atmıştı Türkiye’ye getirildi
ERASMUS programları kapsamında İtalya’da eğitim gören Furkan Özcan attığı tweet ile hem Türkiye'nin vatandaşları için neler yaptığını gösterdi, hem de İtalya'daki durumu gözler önüne serdi. "Everest dağında mahsur kalan vatandaşlarımızı helikopterle kurtaran devletim. Ne olur beni de İtalya dan kurtarın" diye sosyal medyadan çağrı yapan Özcan, bu akşam uçakla Türkiye’ye getirildi.
Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler yurda dönmeye başladı. Özellikle Avrupa'da olan öğrenciler koronavirüsün salgın haline gelmesi ardından zor günler yaşadı. Vatandaşlarına dünyanın her yerinde elini uzatan Türkiye bu kriz ortamında da aynı politikasını kararlılıkla uyguladı.
İtalya'da ERASMUS ile eğitim hayatına devam eden Furkan Özcan sosyal medya paylaşımı ile bu durumu gözler önüne serdi. "Everest dağında mahsur kalan vatandaşlarımızı helikopterle kurtaran devletim. Ne olur beni de İtalya dan kurtarın. ERASMUS kazanıp okumaya geldim. Geldiğimden beri evden çıkmıyorum. Psikolojim bozuldu. Tek başımayım. Yardım edin." çağrısını yaptıktan dokuz gün sonra Türkiye'ye ayak bastı. Öcan uçağa bindikten sonra "Uçağımıza bindik. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk geçiririz" paylaşımını yaptı.
Avrupa'daki bütün Türk öğrenciler başvuruları halinde ülkeye getirilmeye başlandı. Yurt dışından gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.