‘Ne olur beni İtalya’dan kurtarın’ tweeti atmıştı Türkiye’ye getirildi

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler yurda dönmeye başladı. Özellikle Avrupa'da olan öğrenciler koronavirüsün salgın haline gelmesi ardından zor günler yaşadı. Vatandaşlarına dünyanın her yerinde elini uzatan Türkiye bu kriz ortamında da aynı politikasını kararlılıkla uyguladı.

FOTOĞRAF 12 Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kolonyacıların ’fırsatçı’ üzüntüsü Kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Koronavirüse karşı Türklerin gizli silahı Çin'de ortaya çıkan ve global salgın haline gelen koronavirüs ile mücadele titizlikle devam ederken, salgının ülkemize sıçramasının ardından gördüğü talep artan kolonya dünya gündemine oturdu. BiP'te paylaş

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"Ne olur beni de İtalya dan kurtarın"





İtalya'da ERASMUS ile eğitim hayatına devam eden Furkan Özcan sosyal medya paylaşımı ile bu durumu gözler önüne serdi. "Everest dağında mahsur kalan vatandaşlarımızı helikopterle kurtaran devletim. Ne olur beni de İtalya dan kurtarın. ERASMUS kazanıp okumaya geldim. Geldiğimden beri evden çıkmıyorum. Psikolojim bozuldu. Tek başımayım. Yardım edin." çağrısını yaptıktan dokuz gün sonra Türkiye'ye ayak bastı. Öcan uçağa bindikten sonra "Uçağımıza bindik. İnşallah kazasız belasız bir yolculuk geçiririz" paylaşımını yaptı.

Avrupa'daki bütün Türk öğrenciler başvuruları halinde ülkeye getirilmeye başlandı. Yurt dışından gelen yolcular, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

FOTOĞRAF 9 Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis, Hüseyinağa Mahallesi Kameriye Hatun Caddesi üzerinde bulunan Siirtliler Yardımlaşma Derneği ile Kuşçular Yardımlaşma Derneği'nin bulunduğu binalara birçok kişinin girip çıktığını fark etti. Bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, derneklerin bulunduğu binaya baskın düzenledi. Derneklerde bulunan 20 kişi hakkında genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı. Baskında polis, her iki dernekte de toplam 20 kişinin bulunduğunu tespit etti. İçişleri Bakanlığı'nca il valiliklerine gönderilen koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen, yasağı delen dernekler zabıta tarafından mühürlendi. Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını Beyoğlu'nda yasağa uymayan derneklere polis baskını Okey masasında yakalandılar: Polis bastı, zabıta mühürledi Beyoğlu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulmasına rağmen yasağı delen iki dernek polis tarafından basıldı. Derneklerde bulunan 20 kişiye, yayınlanan genelgeye muhalefet ettikleri gerekçesiyle idare işlem uygulandı.



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