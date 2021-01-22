Gündem Bakan Çavuşoğlu AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikiriz
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikiriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Çavuşoğlu, AB ile diyaloğu devam ettirmek konusunda hemfikir olunduğunu belirterek somut adımların atılmasını beklediklerini söyledi. Çavuşoğlu ayrıca, Yunanistan ile istikşafi görüşmelerin pazartesi başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB-Türkiye ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Önümüzdeki süreçte diyaloğu devam ettirme açısından AB ile hemfikiriz. Somut adımların da atılması gerekiyor. Beklentilerimizi net şekilde aktardık. Neticede AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de hepimiz biliyoruz.

"Vize serbestisi mutlaka hayata geçirilmeli"

Vize serbestisi de AB’nin bir sözüydü. Bunun da mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. 72 kriter vardı. Biz geçen yıl 66 tanesini tamamlamıştık. Gelmeden önce gözden geçirdik, 4 kriter kaldı. Geri kalan kriterlerde de bazı kelimelerde anlaşmazlık var. Vize serbestisi mutlaka hayata geçirilmeli.

İstikşafi görüşmeler pazartesi başlıyor

Bugünkü ve dünkü yaptığımız görüşmelerde Yunanistan'la istikşafı görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz bunu ele aldık. Tüm müzakerelerde AB gözlemci olarak katılmıştı, bu toplantılara katılmalarında da sakınca yok.

"AB'nin kararlı olması lazım"

Türkiye kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini sürdürmek ister. Türkiye her zaman samimidir. Türkiye söz verirse o sözü yerine getirir. İlişkilerde bir tarafın bu arzu içinde olması yetmez, AB'nin de aynı kararlılıkta olması lazım. 2 gündür gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhataplarımızda bir kararlılık gördüm.

"Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor"

İyonya denizinin Ege ile bağlantısı yok. Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarması Ege'yi ve bizi etkilemez. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Dendias'ın yaptığı yanlış, yanlış açıklamalar yaptı. Açıklamanın hükmü yoktur. Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor. denizin altında kablo döşemesi, durup dururken NAVTEX ilan ediyor, hiç bir faaliyet yok.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli
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