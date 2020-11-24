Bakan Çavuşoğlu: AB, Türkiye'nin değerini görmeli

'Terör örgütleriyle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız'

Partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terör örgütleriyle kol kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman biz bir arada olamayız' şeklinde konuştu.