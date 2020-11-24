Bakan Çavuşoğlu: AB, Türkiye'nin değerini görmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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