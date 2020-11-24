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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: AB, Türkiye'nin değerini görmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​​​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
​​​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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